Источник материала: Новости Волковыска

В 2019 году белорусы продали валюты на почти $600 млн больше, чем купили, информирует пресс-служба Нацбанка нашей страны.

В финансовом ведомстве отмечают, что в декабре прошлого года впервые за 2019 год спрос на валюту в стране превысил предложение.

В прошлом году физические лица приобрели наличной и безналичной валюты на 9,165 млрд долларов, а продали на $9,76 млрд. В 2018 году чистая продажа валюты белорусами составила 1,1 млрд долларов: было продано чуть более $9 млрд, а куплено 7,9 млрд долларов.

Белорусы чаще сдавали наличную валюту (сальдо купли-продажи физлицами составил минус 1417,8 миллиона долларов), а приобретали больше в безналичном виде – на 820,1 миллиона долларов.

Субъекты хозяйствования – резиденты Беларуси продали иностранной валюты на $22 млрд 374,9 млн в эквиваленте, купили на $21 млрд 843,3 млн. Нерезиденты Беларуси в 2019 году продали валюты на $947,5 млн в эквиваленте, купили – $375,6 млн.