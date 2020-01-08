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В Минске продают еще один завод. Просят семь миллионов

08.01.2020 21:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске за 7 миллионов рублей выставили на аукцион главный производственный корпус опытного завода металлоконструкций на проспекте Пушкина, 68.

Информация об этом опубликована на электронной площадке e-auction.by.


Фото: e-auction.by

Здание находится рядом с заправкой «Трайпл» возле пересечения проспекта Пушкина и улицы Ольшевского. Площадь сооружения — 22 тысячи квадратных метров.

Начальная цена — 7 миллионов рублей. Торги пройдут 10 марта. Имущество реализует Главное управление юстиции Мингорисполкома. Судя по всему, у завода скопились долги, для расплаты за которые и надо продать здание, пишет REALTY.TUT.BY.


Отметим, что одни старые производственные цеха в Минске продаются быстро, вторые — медленно, третьи — вообще не продаются. Так, недавно крупный девелопер «Белтяжмаш» купил на аукционе за 6,76 миллиона рублей комплекс зданий завода технологического оборудования в центральной части столицы — между проспектом Машерова и Осмоловкой. С другой стороны, покупателя на корпуса завода МЗОР на улице Октябрьской или на здание Дома печати на проспекте Независимости еще не нашлось.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске за 7 миллионов рублей выставили на аукцион главный производственный корпус опытного завода металлоконструкций на проспекте Пушкина, 68.
 
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