Благотворительная акция «Волшебство на Рождество» в «Ясли-сад № 7 г.Бреста»

Источник материала: Виртуальный Брест

8 января 2020 года в государственном учреждении дошкольного образования «Ясли-сад № 7 г.Бреста» в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» проведена благотворительная акция «Волшебство на Рождество».





В этот светлый рождественский день поздравить воспитанников, их родителей, сотрудников учреждения образования и вручить рождественские подарки пришли начальник управления по образованию администрации Московского района г.Бреста В.К. Щерба, генеральный директор УП «Брестоблгаз» Казимирчик Евгений Александрович, представители торгово-производственного унитарного предприятия «Гефест-техника», директор ООО «Лорди» Божко Александр Иванович, директор ЧУП «Маленький умник» (г.Минск) Козачук Татьяна Адамовна, председатель Московской районной организации г. Бреста республиканского общественного объединения «Белая Русь» Боровенко Владимир Вениаминович, заместитель начальника филиала № 100 Брестского областного управления ОАО АСБ Беларусбанк Чертович Людмила Григорьевна и председатель первичной организации Белорусского союза женщин Котковец Раиса Степановна.





Настоящую рождественскую сказку «Калядки» и праздничный концерт подарили воспитанникам, имеющим проблемы со здоровьем, детям из опекунских и многодетных семей и их родителям Брестская областная филармония, брестский театр «Напротив», арт-квартет и вокальная студия «7 нот» под руководством Мурзиной Н.О.





Герои интерактивного спектакля-игры, Дед Мороз и Снегурочка, подарили детям заботу, любовь, радость, веру в сказку и чудеса. Каждый ребенок получил от Деда Мороза и Снегурочки сладкий подарок и игрушку, предоставленные образовательным центром «Май Бэби» под руководством Л.Н.Малявко.





Гости праздника подарили учреждению образования специальную мебель для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, телевизор, тактильно-развивающие панели для детей ОПФР развивающие и обучающие игры и пособия, конструкторы, спортивный инвентарь.