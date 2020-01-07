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Экипаж Сергея Вязовича второй в генеральной классификации после 4-го этапа Дакар-2020
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Россияне выиграли четвертый этап «Дакара» в классе грузовиков и возглавили общий зачет. Причем в тройке лидеров было сразу три КАМАЗовских экипажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусские МАЗы выступили не так удачно. Экипаж Сергея Вязовича пришел к финишу шестым и опустился на вторую позицию в генеральной классификации.
При этом отставание от лидера россиянина Андрея Каргинова составляет 10 минут 43 секунды. Причиной такого выступления на четвертом этапе стали форс-мажорные обстоятельства – на дистанции случилось два прокола колеса.
Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Ралли-рейд «Дакар-2020» завершится 17 января в Киддии. Протяженность маршрута – около 8000 километров. В гонке принимают участие полсотни грузовиков со всего мира.
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Новости Беларуси. Россияне выиграли четвертый этап «Дакара» в классе грузовиков и возглавили общий зачет. Причем в тройке лидеров было сразу три КАМАЗовских...
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