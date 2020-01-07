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Экипаж Сергея Вязовича второй в генеральной классификации после 4-го этапа Дакар-2020

08.01.2020 22:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Россияне выиграли четвертый этап «Дакара» в классе грузовиков и возглавили общий зачет. Причем в тройке лидеров было сразу три КАМАЗовских экипажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экипаж Сергея Вязовича второй в генеральной классификации после 4-го этапа Дакар-2020

Белорусские МАЗы выступили не так удачно. Экипаж Сергея Вязовича пришел к финишу шестым и опустился на вторую позицию в генеральной классификации.

«Два участка ехали первыми». Вязович рассказал, как экипаж «МАЗ-СПОРТавто» проходит «Дакар»

При этом отставание от лидера россиянина Андрея Каргинова составляет 10 минут 43 секунды. Причиной такого выступления на четвертом этапе стали форс-мажорные обстоятельства – на дистанции случилось два прокола колеса.

Экипаж Сергея Вязовича второй в генеральной классификации после 4-го этапа Дакар-2020

Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Мы очень серьезно закрепились в топ-3, находимся на второй позиции. Четвертое место очень далеко, поэтому для нас ситуация очень хорошая. Мы пока едем против двух человек.

Экипаж Сергея Вязовича второй в генеральной классификации после 4-го этапа Дакар-2020

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Ралли-рейд «Дакар-2020» завершится 17 января в Киддии. Протяженность маршрута – около 8000 километров. В гонке принимают участие полсотни грузовиков со всего мира.

Экипаж Сергея Вязовича второй в генеральной классификации после 4-го этапа Дакар-2020

Люди в материале: Сергей Вязович
 
 
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Новости Беларуси. Россияне выиграли четвертый этап «Дакара» в классе грузовиков и возглавили общий зачет. Причем в тройке лидеров было сразу три КАМАЗовских...
 
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