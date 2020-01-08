В Лиде новогодняя вечеринка вышла из-под контроля: подростки разгромили квартиру своей подруги (видео)

Источник материала: Lida.Info





Родители девушки из Лиды, скорее всего, ни сном ни духом о флэтах, которые воспевает Макс Корж. Но им довелось познакомиться с традициями вечеринок, которые устраивают друзья ее дочери. Она без ведома родителей позвала их встречать Новый год к себе на квартиру. Итог для взрослых оказался печальным.

Как пишет УВД Гродненского облисполкома, в какой-то момент вечеринка вышла из-под контроля. Подвыпившие подростки стали ломать мебель, бить люстры, выбрасывать вещи из окна. Хозяева квартиры, обнаружив дебош, позвонили в милицию. Ущерб они оценивают не менее чем в 2000 рублей. Милиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства.

По информации милиционеров, в ту ночь в квартире веселилось больше десяти человек. Все несовершеннолетние. Точное количество участников назвать сложно: молодежь бесконтрольно приходила и уходила. Определить, кто занимался бесчинствами, а кто просто наблюдал, тоже вряд ли удастся.

Из соседей на разгулявшихся подростков в милицию никто не жаловался. Информация о случившемся поступила от хозяев квартиры, которые заглянули домой после праздников и оказались удивлены увиденным.

— Эту квартиру родители пригласившей гостей девушки планировали продавать. Сами они проживают в Минске, где и встречали Новый год. Несовершеннолетняя девушка проживает с близким родственником в Лиде, она без спроса взяла ключи и никому не сказала о планах. Хозяева узнали о случившемся позже, когда приехали в Лиду.

Сейчас милиция проводит проверку. Материалы переданы в инспекцию по делам несовершеннолетних, — рассказали Onliner в УВД Гродненского облисполкома.