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Веские аргументы и интересные факты. Газете «7 дней» исполнилось 30 лет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Только веские аргументы и интересные факты. Газета «7 дней» отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
30 лет назад, 8 января 1990 года, вышел первый номер еженедельника. Тогда в нем было всего 8 страниц коротких информзаметок о событиях за неделю. Сегодня юбиляр вырос до 32 полос с аналитикой и фактами. О секретах печатного долголетия и популярности у читателей – в материале Вероники Гришковой.
Вот так выглядел первый номер, который вышел 8 января 1990 года.
Главный редактор «Семи дней» Наталья Филипповская пришла в коллектив полгода спустя, и считает, что росла вместе с родной газетой. Тогда еженедельник занимал всего восемь полос и наполнялся короткими информзаметками о событиях за неделю. За 30 лет апгрейд прошел не единожды, и сегодня «7 дней» – это аналитика, лонгриды и даже видео на YouTube.
Наталья Филипповская, главный редактор газеты «7 дней»:
Сидя на диване с чашечкой кофе, очень удобно нажать на одну кнопочку, навести аппарат на QR-код и получить вот такое замечательное изображение. В частности, этот QR-код накануне выхода материала в газете мы разместили в социальных сетях. Буквально за несколько дней получили 2000 просмотров.
Журналисты еженедельника всегда на связи с читателями. В первые годы рядом с фамилией автора обязательно значился его контактный номер. Сегодня вся редакция в доступе онлайн и соцсетях. Не удивительно, что рубрика «Вопрос-ответ» не сходит со страниц газеты все 30 лет.
Появились и новые разделы экстренного реагирования – «Обратная связь» и «Ваше право». По сути, газета росла вместе с независимой Беларусью, а потому на страницах «7 дней» вся современность в печатном слове.
Тамара Маркина, обозреватель отдела творческих проектов:
О чем писать для всей страны, обсуждают на редакционных летучках. Завтра домохозяйка найдет в «7 днях» детали звездных судеб, а бизнесмен – экономическую аналитику. С некоторыми героями и вовсе рождаются творческие союзы. Когда на рождество в 2010 году четверня сестер Ничипорович появилась на свет, журналисты о малышках написали впервые. Сегодня они героини постоянной рубрики «Растем вместе».
Редколлегия на волне трендов. Рубрики «Мозг в режиме off», «Купляйце беларускае» и «Экологика» – актуальные ответы на запросы современности.
Антонина Близнюк, корреспондент газеты «7 дней»:
Вероника Гришкова, корреспондент:
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Новости Беларуси. Только веские аргументы и интересные факты. Газета «7 дней» отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30 лет назад, 8 января 1990...
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