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«Величественное место». Как изменится Курган Славы в 2020 году
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Отдать дань памяти. Профсоюзы, ветераны и молодежь возложили цветы к символу подвига народа в Великой Отечественной – Кургану Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так три общественные организации положили начало мероприятиям, посвященным 75-летию Великой Победы у настоящего символа Беларуси. Какие новшества ждут мемориальный комплекс в 2020 году – узнавала Кристина Федорович.
Кристина Федорович, корреспондент:
Спустя 23 года начали строить памятник. Каждая песчинка – отражение тех событий. Люди по горстке свозили землю с мест боевой славы и городов-героев. Холм сначала насыпали грузовиками, но вскоре это стало делом всенародным.
Курган Славы венчает мемориал из четырех штыков. Это символы фронтов, освободивших Беларусь. В центре кольца изображены суровые мужские лица защитников. Белорусы свято чтят это место. 8 января профсоюзы, ветераны и молодежь возложили цветы к символу подвига народа в Великой Отечественной.
Иван Гордейчик, председатель Белорусского общественного объединения ветеранов:
Останавливаются и с маленькими детьми. Семья Турович возвращалась из Минска домой, в Пинск. Место заинтересовало – варианта проехать мимо даже и не было.
Светлана Турович:
Честно? Очень хорошие, и немножко грустные, потому что такое величественное место. И плакать немножко хочется от того, сколько людей погибли в это время. Вот такие чувства вызывает.
Курган Славы притягивает и благодаря Федерации профсоюзов. Именно они с 2004-го следят за территорией. За это время дважды провели реконструкцию: заменили газон, изменили обе лестницы, установили солнечные батареи, которые питают подсветку. И это лишь малый фронт проделанного.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
В планах и появление новой аллеи, саженцы и землю для которой привезут из городов-героев. Создадут и виртуальную карту с аудиогидом.
Ежемесячно мемориал и музей боевой техники под открытым небом посещают тысячи человек. Кто-то молча, кто-то со слезами на глазах, а кто-то с цветами, но всех объединяет одно – слова благодарности за мирное небо и победу.
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Новости Беларуси. Отдать дань памяти. Профсоюзы, ветераны и молодежь возложили цветы к символу подвига народа в Великой Отечественной – Кургану Славы, сообщили в...
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