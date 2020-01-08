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«Величественное место». Как изменится Курган Славы в 2020 году

09.01.2020 00:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Отдать дань памяти. Профсоюзы, ветераны и молодежь возложили цветы к символу подвига народа в Великой Отечественной – Кургану Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Величественное место». Как изменится Курган Славы в 2020 году

Так три общественные организации положили начало мероприятиям, посвященным 75-летию Великой Победы у настоящего символа Беларуси. Какие новшества ждут мемориальный комплекс в 2020 году – узнавала Кристина Федорович.

«Величественное место». Как изменится Курган Славы в 2020 году

Кристина Федорович, корреспондент:
21-й километр трассы Минск – Москва. Путь памяти длиной в 482 ступеньки, Курган Славы – место историческое. В одном из главных сражений за освобождение Беларуси в июле 1944 года 150-тысячная группировка гитлеровских войск была окружена и разгромлена. Это событие вошло в историю как «Минский котел».

«Величественное место». Как изменится Курган Славы в 2020 году

Спустя 23 года начали строить памятник. Каждая песчинка – отражение тех событий. Люди по горстке свозили землю с мест боевой славы и городов-героев. Холм сначала насыпали грузовиками, но вскоре это стало делом всенародным.

«Величественное место». Как изменится Курган Славы в 2020 году

Путь памяти в 482 ступеньки: уникальные факты о Кургане Славы в репортаже СТВ

Курган Славы венчает мемориал из четырех штыков. Это символы фронтов, освободивших Беларусь. В центре кольца изображены суровые мужские лица защитников. Белорусы свято чтят это место. 8 января профсоюзы, ветераны и молодежь возложили цветы к символу подвига народа в Великой Отечественной.

«Величественное место». Как изменится Курган Славы в 2020 году

Иван Гордейчик, председатель Белорусского общественного объединения ветеранов:
Для нас, для белорусского народа – наверное, для каждого от мала до велика, это символ доблести, гордости и отваги наших дедов, отцов, прадедов, бабушек. Сегодня, наверное, нет ни одного человека, который проезжает мимо этого святого места, особенно вечером – каждый третий, наверное, останавливается и любуется вот этой красотой.

«Величественное место». Как изменится Курган Славы в 2020 году

Останавливаются и с маленькими детьми. Семья Турович возвращалась из Минска домой, в Пинск. Место заинтересовало – варианта проехать мимо даже и не было.

«Величественное место». Как изменится Курган Славы в 2020 году

Светлана Турович:
Как раз были проездом и всей семьей решили заехать, в том числе вот детки с нами, им интересно. И мы сами, в принципе, в первый раз. Историю по дороге прочитали: в честь чего Курган Славы, когда он был насыпан и вообще открыт.

Честно? Очень хорошие, и немножко грустные, потому что такое величественное место. И плакать немножко хочется от того, сколько людей погибли в это время. Вот такие чувства вызывает.

«Величественное место». Как изменится Курган Славы в 2020 году

Курган Славы притягивает и благодаря Федерации профсоюзов. Именно они с 2004-го следят за территорией. За это время дважды провели реконструкцию: заменили газон, изменили обе лестницы, установили солнечные батареи, которые питают подсветку. И это лишь малый фронт проделанного.

«Величественное место». Как изменится Курган Славы в 2020 году

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Мы на Кургане Славы. Вы знаете, сколько профсоюзы уделяют много внимания. В предыдущие годы была проведена достаточно масштабная реставрация. В прошлом году мы установили легендарный штурмовик Великой Отечественной Ил-2. Таким образом, мы пополнили выставку-музей военной техники под открытым небом. На этот год мы также запланировали установку легендарной «Катюши».

«Величественное место». Как изменится Курган Славы в 2020 году

В планах и появление новой аллеи, саженцы и землю для которой привезут из городов-героев. Создадут и виртуальную карту с аудиогидом.

«Величественное место». Как изменится Курган Славы в 2020 году

Ежемесячно мемориал и музей боевой техники под открытым небом посещают тысячи человек. Кто-то молча, кто-то со слезами на глазах, а кто-то с цветами, но всех объединяет одно – слова благодарности за мирное небо и победу.

Люди в материале: Кристина Федорович, Иван Гордейчик, Светлана Турович, Михаил Орда
 
Теги: Минск
 
 
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