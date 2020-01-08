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«Я думаю, секрет долгожительства – это любовь». В Беларуси поздравили женщину с 100-летием
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси поздравили женщину, которая отметила вековой юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Надежда Лесникова родилась в Гомеле и прошла Великую Отечественную. На Северо-Кавказском фронте тогда еще 23-летняя девушка работала телеграфисткой. Весомую дату Надежда Митрофановна встретила в кругу родственников, дочери и внучки, а также постояльцев интерната ветеранов войны и труда. Судьба человека – в репортаже Дмитрия Бояровича.
У Надежды Митрофановны день особенный. С золотым юбилеем женщину поздравляют с утра. 7 января 1920-го – удостоверяет дату рождения для журналистов юбиляр. А ведь не скажешь: у виновницы торжества и волосы-то еще не совсем седые. И цветы (причем из рук министра труда и соцзащиты) все так же к лицу.
Войну Надежда Митрофановна встретила в Кишиневе. Затем связистку отправили на Северо-Кавказский фронт. Там она работала до окончания Великой Отечественной. Поучаствовала в Тегеранской конференции членов антигитлеровской коалиции в 1943-м и даже телеграфировала в Москву лично от имени Иосифа Сталина.
Надежда Лесникова:
В Беларуси 382 человека преодолели 100-летний возрастной рубеж. А таких, как Надежда Митрофановна – участников войны с десятками медалей (в том числе за победу над Германией) – больше тысячи. К сожалению, с каждым годом их становится меньше.
Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Надежда Митрофановна – одна из 99 постояльцев интерната ветеранов войны и труда. Причем самых активных: поет в хоре, состоит в общественном совете. На здоровье не жалуется. Говорит, разве что ноги подводят. Впрочем, это не проблема, ведь рядом ответственный персонал.
Людмила Шарай, директор ГУ «Республиканский интернат ветеранов войны и труда»:
Ну а Надежда Митрофановна еще и не до таких лет дожить планирует, бойко делая селфи с внучкой. Кстати, приложение для определения возраста дает женщине максимум 75 лет!
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Новости Беларуси. В Беларуси поздравили женщину, которая отметила вековой юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Надежда Лесникова родилась в...
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