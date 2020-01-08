«Пробовала изменить мужу уже несколько раз». Психолог отвечает на письмо читательницы

Источник материала: Tut.by

Можно ли снова поверить мужу, если на протяжении двух лет он изменял, рассказывая, что ездит в командировки? Теперь он просит прощения и клянется, что общение с любовницей подошло к концу, но автор письма, наша читательница, не верит ему — и у нее есть для этого основания. Что делать, если разводиться не хочется, рассказывает психолог.

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждём ваших писем по адресу lina@tutby.com. Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».





— Мы с мужем вместе уже 11 лет, есть дочь, ей 5. В конце лета я узнала, что у мужа была любовница в другом городе — он часто ездит в командировки, там и познакомились. Или наоборот: сначала познакомились, а потом уж начались эти «частые командировки». Не хочу разбираться даже.

До этого момента, как мне казалось, мы жили очень хорошо, даже не ругались. Разве что были проблемы, когда родилась дочь. Он мало помогал, мог пойти с друзьями погулять, не спросив меня, прийти пьяным.

Но серьезные ссоры начались как раз в 2018-м, когда они познакомились. Сначала из-за денег: того, что муж приносил домой, хватало только на продукты. На мои нужды не давал ни копейки, мы перестали куда-либо выбираться вместе.

В тот же период он начал сильно придираться к тому, как я слежу за домом, как я выгляжу. Говорил очень унизительные вещи: что у меня целлюлит и что мне жрать меньше надо. Что задолбала его из-за денег пилить. Но после всегда просил прощения, попросил подождать еще чуть-чуть — и все наладится. Не наладилось.

Так вот, про эту даму: он познакомился с ней два года назад, провел в ее городе чуть ли не месяц. Потом приезжал еще пару раз и проводил с ней по несколько ночей. В прошлом году она вышла замуж, но мой муж продолжал видеться с ней, они ночевали в одном номере только этим летом! Муж уверяет, что уже давно ничего нет и они просто общаются как друзья. Но я не верю.





Не верю вообще ни одному слову после того, что я узнала. А рассказал мне все мой племянник, который знал обо всем с самого начала и молчал. Муж сказал, что общение с любовницей прекратил, но недавно я узнала, что он продолжает с ней созваниваться и переписываться.

Хотя просил меня простить и клялся в любви, сказал, что это не повторится. Пробовала изменить мужу уже несколько раз, но безуспешно, не могу. Он первый и единственный мой мужчина.

Не знаю, что делать: и быть с ним не хочу, и уйти не могу, дорог он мне.

Комментарий психолога:

Янина Коновко, психолог «Центра успешных отношений»



— Ваша семья проживает непростой период. Причиненная боль, накопленные взаимные обиды не дают возможности верить друг другу и любить.

Вы сейчас стоите на распутье — отпустить эти отношения или простить супруга и пробовать жить дальше. И только вы сами можете дать ответ на этот вопрос.

Подумайте, что в вашей жизни изменится, если вы расстанетесь с мужем, будете ли вы счастливы, освободит ли это вас от внутренних терзаний. Также подумайте, что вы потеряете. Лучше всего выписать все «за» и «против» на лист.

Если же вы решите сохранить отношения и пробовать жить вместе дальше, необходимо понять, чего не хватает вам обоим в отношениях. Муж говорит, что любит вас, не хочет отпускать, просит прощения, а значит, готов преодолевать препятствия и налаживать совместную жизнь.

Напишите каждый список того, чего бы вам хотелось в этих отношениях? Может, больше совместного времени или приятных слов, больше объятий или заботы (советую для начала почитать книгу Чемпена «5 языков любви»).

После составления подробных списков уделите друг другу совместный вечер, когда вы сможете спокойно поговорить, обсудить все, что вас волнует, договориться, как вы будете обоюдно меняться, чтобы наладить отношения.

Кризис в отношениях — это не только негатив. Если оба человека готовы идти навстречу друг другу — это прекрасный шанс вырасти, стать мудрее, опытнее, спокойнее, осознать свои минусы и поработать над ними.

11 лет — это большой период вашей жизни, отношения начинались с любви, а значит, есть все шансы восстановить их, если обоюдно получится простить друг друга, понять, чего вы на самом деле хотите, и начать воплощать это в жизнь.