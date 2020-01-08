В четверг стартует этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе

В 16:30 по белорусскому времени начнется спринтерская гонка у женщин. Беларусь в ней представят Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина и Анна Сола. Для Кривко лучшим результатом в сезоне является 7-е место на третьем этапе как раз в спринте.





На 10 января запланирован спринт у мужчин (16:30), на 11-е — эстафета у женщин (14:00) и эстафета у мужчин (16:15). 12 января состоится массовый старт: 14:45 — у женщин, 16:30 — у мужчин.





Мужскую сборную Беларуси на этапе в Оберхофе представят Сергей Бочарников, Максим Воробей, Антон Смольский, Никита Лобастов и Роман Елетнов.



