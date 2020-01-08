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Суды оштрафовали противников интеграции на 7 тыс рублей, и это не конец

09.01.2020 09:43 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера, 8 января, в Минске возобновилась волна судов над участниками, казалось бы, мирных акций в поддержку независимости Беларуси и против «углубленной» интеграции с Россией одновременно. Митинги прошли 7, 8, 20 и 21 декабря 2019 года. Если под конец прошлого года суды выдавали штрафы, а отдельным участникам – даже сутки, то в этом году только штрафуют. Правозащитники центра «Весна» сосчитали, как много беларусам придется заплатить.

Список тех, кого оштрафовали 8 января в минском суде:

  • Елена Толстая – 1350 рублей (судья – Юлия Варакса);
  • Вячеслав и Марина Касинеровы – по 810 рублей (судьи – Татьяна Мотыль и Юрий Машкетов);
  • Сергей Антончик – 810 рублей (судья – Виктор Козак);
  • Михаил Воронцов – 810 рублей (судья – Лидия Телица);
  • Леонид Акалович – 810 рублей (судья – Юрий Машкетов);
  • Виталий Савич – 675 рублей (судья – Лидия Телица);
  • Николай Трофимчук – 540 рублей (судья – Юлия Варакса).

В общей сложности всех вышедших на протест против интеграции оштрафовали на 6885 рублей. Дело же активистки «Молодежного блока» Аланы Гебремариам – афробеларуски, которая осенью баллотировалась в депутаты, но не прошла в парламент, – судья Татьяна Мотыль отправила на доработку.

Это, конечно, не все. Суды продолжатся 9 и 10 января, и не только в Минске, но и в других городах Беларуси. В частности, в Пинске рассмотрение дела Дмитрия Тарасюка перенесли на четверг, а Николая Михалевича осудили на 270 рублей штрафа.

Фото обложки: Synchrodogs.

Читайте по теме: Госинцест – часть 1: Чем интеграция с Россией опасна для бизнеса, ПВТ и наших с вами налогов

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера, 8 января, в Минске возобновилась волна судов над участниками, казалось бы, мирных акций в поддержку независимости Беларуси и против «углубленной»...
 
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