Суды оштрафовали противников интеграции на 7 тыс рублей, и это не конец

Источник материала: KYKY

Вчера, 8 января, в Минске возобновилась волна судов над участниками, казалось бы, мирных акций в поддержку независимости Беларуси и против «углубленной» интеграции с Россией одновременно. Митинги прошли 7, 8, 20 и 21 декабря 2019 года. Если под конец прошлого года суды выдавали штрафы, а отдельным участникам – даже сутки, то в этом году только штрафуют. Правозащитники центра «Весна» сосчитали , как много беларусам придется заплатить.

Список тех, кого оштрафовали 8 января в минском суде:

Елена Толстая – 1350 рублей (судья – Юлия Варакса);

Вячеслав и Марина Касинеровы – по 810 рублей (судьи – Татьяна Мотыль и Юрий Машкетов);

Сергей Антончик – 810 рублей (судья – Виктор Козак);

Михаил Воронцов – 810 рублей (судья – Лидия Телица);

Леонид Акалович – 810 рублей (судья – Юрий Машкетов);

Виталий Савич – 675 рублей (судья – Лидия Телица);

Николай Трофимчук – 540 рублей (судья – Юлия Варакса).

В общей сложности всех вышедших на протест против интеграции оштрафовали на 6885 рублей. Дело же активистки «Молодежного блока» Аланы Гебремариам – афробеларуски, которая осенью баллотировалась в депутаты, но не прошла в парламент, – судья Татьяна Мотыль отправила на доработку.

Это, конечно, не все. Суды продолжатся 9 и 10 января, и не только в Минске, но и в других городах Беларуси. В частности, в Пинске рассмотрение дела Дмитрия Тарасюка перенесли на четверг, а Николая Михалевича осудили на 270 рублей штрафа.

Фото обложки: Synchrodogs.