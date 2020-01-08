ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Федута: Пересмотр несправедливости

09.01.2020 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Ранее суды послушно штамповали приговоры, предложенные следователями и поддержанные прокурорами. Сейчас наружу начали выплескиваться волны внутриаппаратного противостояния.

На совещаниях у главы государства речь заходит о недостатках работы структур Следственного комитета, а судьи — не так часто, как, вероятно, следовало бы, но все-таки — позволяют себе не соглашаться с прокуратурой, пишет политлог Александр Федута на сайте "Свободные новости плюс".

И, вероятно, главное: начался пересмотр тех статей в действующем законодательстве, которые загружают суды текучкой, но, на самом деле, применение которых не приводит ни к улучшению криминогенной ситуации, ни к исправлению нравов. Репортажи с заседаний рабочих групп, на которых рассматриваются вопросы изменения в законодательстве, также стали обыденными для наших телеэкранов.

Почему? Осмелимся высказать свои версии.

Засилие государства обернулось насилием общества


Двадцать пять лет, прошедшие после избрания главного «Робин Гуда» страны ее президентом, возможно, что-то дали — с точки зрения укрепления белорусской государственности, о чем предоставим судить члену-корреспонденту НАН Игорю Марзалюку и примкнувшим к нему прочим «Карамзиным наших дней». Наполняемость холодильников оказалась подверженной конъюнктуре рубля и влиянию подписанных с Россией таможенных соглашений. Но главное, пожалуй, чего не получили граждане Беларуси — уважения к самим себе.

Дело даже не в крике и разносах чиновникам, долетающих с телеэкранов до ушей домохозяек и уже не вызывающих ничего, кроме раздражения: все ведь понимают, что глава государства разносит министров, те — региональных начальников подведомственных учреждений, а те — подчиненную им вертикаль, вплоть до рядовых граждан.

Так что сегодня крикнут на министра — завтра крик в усиленном виде обрушится на тебя самого. Дело в элементарном желании каждого гражданина получить свою долю не «разноса», а уважения и справедливости.

Кстати, власть эту необходимость нельзя сказать, чтобы не ощущала. В конце концов, феномен появления на телеэкранах и в газетах Натальи Кочановой — эдакой «главноуговаривающей» при «главножесточайшем» — был вызван, на наш взгляд, именно этим. Насколько телевизионный образ Натальи Ивановны соответствовал реалиям — это другой вопрос, но формировался он явно с оглядкой на тех, кому не хватало нормальных человеческих интонаций из уст начальника, участия при решении проблем — всего того, что, собственно, дает возможность почувствовать себя если не гражданином, то хотя бы человеком.

Засилье государства обернулось насилием. Увы, это так. По-другому и быть не могло. Ибо всевластие — всегда насилие. Люди почувствовали это поздно, но почувствовали.

Людьми зваться, а не народцем слыть


Два самых ярких свидетельства тому — история с «бунтами дармоедов» и с пресловутым брестским заводом, судьба которого все еще до конца не прояснилась. Оскорбленные званием «дармоедов» люди начали самоорганизовываться, выходить на улицы, требовать отмены закона. Дело было вовсе не в копейках. Дело было, на наш взгляд, как раз в ущемлении чувства собственного достоинства. И власть пошла на попятную, что выразилось не только в изменении законодательства, но и в принятии кадровых решений: с глаз долой от социальной политики убрали Марианну Щеткину, успешно снискавшую себе всеобщую ненависть и ассоциировавшуюся едва ли не с Марией-Антуанеттой, посоветовавшей французам есть пирожные, раз уж хлеба им не хватает.

Второй пример — с Брестским аккумуляторным заводом. Предприятие вызвало у жителей города подозрение в том, что при его строительстве были нарушены санитарные нормы.

Мирные формы протеста, обычно бесполезные в нашей ситуации, внезапно возымели действие.

Это было вполне объяснимо: речь ведь шла о приближении массовых торжеств: Европейских игр, тысячелетия со дня основания Бреста, наконец, парламентских выборов. Власть неожиданно для всех поддержала не инвестора, а брестчан. Эта поддержка была далеко не последовательной, так что акции, уже в менее массовой форме, возобновились. Однако сам факт того, что государство прислушалось к протестующим, свидетельствует о многом.

Людям нужно чувствовать, что их уважают. Можно посадить за решетку крупного IT-бизнесмена или банкира, но если вины за ним не обнаружено, и власть это понимает, то следует извиниться.

Перед этой категорией граждан извиняются в достаточно циничной форме: дают возможность заработать еще больше и имитируют рост их влияния на процесс принятия решений в отрасли. Но далеко не все наши сограждане являются миллионерами, и претендовать на «рост влияния» они не могут и не собираются.

Им нужно одно — то, о чем писал классик: людзьмі звацца. Просто почувствовать, что к ним действительно относятся как к людям, а не как к «народцу».

К сожалению, власть этого как раз и не понимает.

История с транслируемой несколько лет подряд уборочной с президентской бахчи вызывает дикое раздражение как раз не у оппозиционной части общества, а у верного лукашенковского электората, добросовестно окучивающего — как говорится, кверху задницей — свои шесть или десять соток дачного или приусадебного участка.

Этим людям, убирающим элементарную картошку, рассказы о вызревающих на президентских гектарах арбузах, центнерами передаваемых на благотворительность, вкупе с видом патентованных чемпионов и титулованных красавиц, бойко перекидывающих арбузные «мячи», не только не приятен, но, скорее, наоборот. Аргумент прост: с жиру бесятся. Кому арбузная селекция в развлечение, но ведь большинство-то, что называется, выживает.

БТ проигрывает: зрители все же осознали — их дурят

Президент правильно сделал, построив специальную лечебницу для действующих чиновников и вынеся ее за пределы Минска. Очередь в поликлинике — тот термометр, который лучше всего демонстрирует рост неприятия сложившихся в стране основ социальной политики. Именно здесь наиболее активно обсуждают и пенсионную реформу, и достижения в области здравоохранения, и бытовую коррупцию. Когда работники независимых профсоюзов и оппозиционные политики жалуются, что их не пускают даже на проходные заводов, возникает ощущение, что они просто здоровы, как президент — ну, или не в тех очередях сидят.

Если еще накануне выборов 2015 года в очереди к врачу-специалисту никто не поминал всуе власть, то сейчас полемика о нашем «социальном государстве» стала обыденностью. Причем на повышенных тонах.

Люди ведь понимают, что месячная очередь на заглатывание зонда — и это в Минске! — лучше любого телевизора свидетельствует о полном провале социальной политики в сфере здравоохранения, и это не спишешь не только на проклятых оппозиционеров, финансируемых западом, но даже на врачей-коррупционеров.


Но очередь в кабинет врача отличается, например, от дворовых скамеек, тем как раз, что не способна на самоорганизацию. А дворы тоже начали самоорганизовываться — защищая свою обжитую территорию от «уплотняющих» застроек. Причем организаторами локальной борьбы с исполкомами и их комиссиями, имитирующими «общественное обсуждение» того или иного проекта, становятся вовсе не политики и даже не «гражданские активисты», а обычные жители. Политики с активистами как раз подтягиваются к месту событий, особенно если они просто там живут. И настойчивость населения в борьбе с чиновничьим произволом свидетельствует: чары «Робин Гуда» перестали действовать — раз уж «вольный стрелок», призванный восстановить справедливость, двадцать пять лет занимает кресло шерифа, а ситуация с этой самой справедливостью только ухудшилась.

Электоральная кампания 2020 года, в которую страна плавно вступила примерно два года назад, вряд ли будет сильно отличаться от предыдущих — в первую очередь, по официально объявленным результатам. Но перемены в общественных настроениях настолько очевидны, что игнорировать их уже через год-другой — после того как еще один повод для роста недовольства возникнет по объявлении результатов выборов — будет невозможно. Разве что очередной сытый юноша, произведенный в должность за заслуги своей жены, объявит с телеэкрана, что Федута не является специалистом в том, о чем пишет, или что он все еще обижается за 2010 год.

Не обижаюсь, поверьте. Просто констатирую

Белорусское телевидение наконец терпит поражение перед тем ощущением несправедливости и неуважения, которое уже стало осознаваемым фактом большинства наших сограждан. И это даже не вызывает у меня злорадства. Печаль моя, как писал другой классик, светла…
 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее суды послушно штамповали приговоры, предложенные следователями и поддержанные прокурорами. Сейчас наружу начали выплескиваться волны внутриаппаратного...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Прямую телефонную линию» проведет Виталий Ростиславович Прокурат
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика