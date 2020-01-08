ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко сетовал на отсутствие полноценного отпуска – но отдыхал и развлекался он в 2019-м немало

09.01.2020 09:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Хотя официальный отпуск так и не взял.

Лукашенко сетовал на отсутствие полноценного отпуска – но отдыхал и развлекался он в 2019-м немало
2019 год Александр Лукашенко вновь провел без официального отпуска – по крайней мере, об этом не сообщалось. Осенью он посетовал:

«Хотелось бы побывать в отпуске, как все. Полноценный отпуск — хотя бы две недели. Но это уже потом, в той жизни».

UDF.BY изучил график руководителя страны в минувшем году и пришел к выводу: отсутствие официального отпуска не помешало ему полноценно отдыхать и развлекаться.

Зима: корпоратив, хоккей и горные лыжи

С 3 по 7 января Лукашенко пропадал за игрой в хоккей на традиционном Рождественском турнире любителей. Соревнования принесли ему массу приятных эмоций: политик стал одним из лучших бомбардиром турнира, а его команда в 12-й раз выиграла чемпионат на его же призы.

В рабочий день 11 января Лукашенко был на «корпоративе»: прием на старый Новый год завершился полноценным концертом, где перед руководителем страны и группой избранных выступили звезды российской эстрады: Николай Басков, Стас Михайлов, Таисия Повалий и другие.

В феврале Лукашенко много катался на лыжах, в том числе горных. Несколько дней в Сочи он неформально общался с Владимиром Путиным, с которым также сыграл и в хоккей.

Лето: несколько концертов

В июне руководитель страны не отказал себе в удовольствии посетить Республиканский бал выпускников вузов, где он традиционно вальсирует с одной из девушек.

В июле Лукашенко наслаждался концерами в Витебске (на фестивале «Славянский базар») и родной деревне (фестиваль «Александрия собирает друзей»).

Осень: отдых в ОАЭ

В ноябре руководитель Беларуси аж десять дней провел в Объединенных Арабских Эмиратах, за которые его пресс-служба сообщила всего о трех встречах.

При этом перед началом визита Лукашенко пытался уверить журналистов, что летит вовсе не отдыхать: «Хотя бы три дня мне заодно там ноги обмакнуть в этот залив».

После возвращения на родину Лукашенко посетовал уже на другое:

«Начали бегать. Я в своем возрасте – 15 километров с утра. Дышать нечем, жара несусветная. Вот бегу и думаю (про беларуских спортсменов), как они там, в Дохе (на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходил в Катаре). Целую неделю: утром тренировка два часа, вечером тренировка – уже совсем другой вид спорта и баня. Думаю: выдержу или не выдержу».


Конец года: танцы в ресторане и на балу

За неделю до Нового года руководитель Беларуси заявил российским журналистам, что праздник отмечать не будет:

«Буду дома, пить не буду. Не потому что я трезвенник, а потому что в праздники, когда все отдыхают, у меня есть железное правило: в течение этого срока не пить, не есть, быть на страже».

Не в предпраздничные дни Лукашенко побаловал себя. Сначала его видели на VIP-вечеринке в честь открытия ресторана «Лебяжий», входящего в состав нового мультиспортивного комплекса «Олимпик Парк». Лукашенко танцевал там с неизвестной женщиной.

Ну а за несколько дней до Нового года Лукашенко станцевал на Венском балу во Дворце Независимости – с телеведущей Полиной Шубой.

…Напомним, что руководитель Беларуси считает, что «полноценный отпуск — хотя бы две недели». Но если учитывать все нерабочие мероприятия за 2019 год, то дней отдыха у него наберется еще больше. И это без учета рабочих дней, когда о местонахождении Лукашенко его пресс-служба просто не сообщает.
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
"Пролетел 40 часов, чтобы заработать 780 долларов. А в телефоне угрозы от ставочников". Теннисист рассказал о выступлениях на "челленджерах"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика