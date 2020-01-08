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В Гродно собака покусала девушку. Пострадавшая уверена, что ранее эта же собака нападала на других и якобы была усыплена

09.01.2020 08:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

16 декабря в районе улицы Меловые Горы огромная собака напала и зверски искусала девушку. Пострадавшая уверена, что сделал это алабай, который в 2017 году покусал хозяев и их гостей. Тогда, говорят, собака была усыплена. Хозяин собаки вину своего подопечного не признает и говорит, что тогда поводов для усыпления собаки не было – агрессию она проявила только в ответ на действия пьяных гостей.



Пострадавшая Анна только 31 декабря была выписана из больницы. Почти две недели девушка проходила лечение в больнице после того, как на нее 16 декабря напал пес в частном секторе Гродно. В редакции имеются фотографии глубоких рваных ран. Публиковать мы не будем их по этическим соображениям. Но зрелище там и правда не для слабонервных.

— Туркменский волкодав, находясь без привязи и без намордника проявил агрессию – напал, подкравшись сзади, нанес рваные раны, повредил одежду и аксессуары. Случайным образом мне удалось отогнать озверевшего пса, - описывает s13.ru Анна тот случай.

Девушка добавляет, что, по информации соседей, пес не единожды нападал на людей, в том числе и хозяев. В 2017 году алабай напал на хозяев и их гостей. И по официальной информации был усыплен. До этого на нерадивых хозяев было составлено 5 административных протоколов за ненадлежащее содержание собаки.  

s13.ru связался с хозяином «усыпленного» пса и выслушал его версию произошедшего

— В тот день собака была на привязи и никого не кусала. И у меня есть свидетели этого. Какая собака покусала девушку, я не знаю, - утверждает Александр.

К слову, мужчина не является хозяином собаки. Собака живет у его племянницы в соседнем доме. Но после случая в 2017 году они с женой взяли опеку над собакой. А усыплять тогда пса не было причин, уверен собеседник.

— Тогда алабай, действительно, напал на хозяина и гостей. Но сделал он это в целях защиты. Они выпившие замахивались на него с табуреткой, пугали и кричали. Вот собака и среагировала так. Тогда пес целый месяц пробыл на карантине в САХе. Он не был болен бешенством, как об этом говорили. И даже были пограничники, готовые взять его на службу, но собака была ранена милиционерами и нужно было время на восстановление, - говорит Александр. – Но никто собаку не усыплял. Мы ездили к ней с женой каждый день, кормили и выгуливали.


После того случая собака постоянно находится на привязи и никогда не проявляла больше агрессии. Мужчина уверен, что собака просто осталась «крайней» в случившемся и готов дальше отстаивать ее правоту.

— Пусть делают анализы слюны, проводят экспертизы. У меня есть свидетели, которые подтвердят, что в момент нападения собака была на привязи. Пусть милиция тщательно разбирается в случившемся.

Кстат суд состоится сегодня, 9 января. 
 
Теги: Гродно
 
 
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16 декабря в районе улицы Меловые Горы огромная собака напала и зверски искусала девушку. Пострадавшая уверена, что сделал это алабай, который в 2017 году покусал...
 
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