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В Витебске на Белобородова рядом с заводом «Вистан» выкупили бывшую автостоянку. Что там будет?

09.01.2020 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На последнем в 2019 году аукционе «Витебскоблимущества» частный инвестор выкупил за 391 тысячу рублей бывшую автостоянку на проспекте Белобородова под создание многофункционального центра, сообщают «Витебские вести».


Новый объект около ОАО «Вистан» будет возводить компания, которая в 2019 году Витебске перестроят в Metro Рark. Смотрите, что там будет">выкупила бывший Дом быта возле железнодорожного вокзала и возобновила его реконструкцию.

По словам руководителя компании Дмитрия Скиндерева, на площадке около «Вистана» планируется построить многофункциональный центр. В нем хотят открыть объект общественного питания одного из известных мировых брендов, а также создать автосервисный центр.

В состав лота включены два строения площадью около 100 кв. м, земельный участок почти в 0,5 га и зеленые насаждения.

В 2019 году комитет «Витебскоблимущество» реализовал на аукционах более 100 объектов. Примерно треть из них — бывшие школы, детские сады, клубы и библиотеки в сельской местности.

Популярны у потенциальных покупателей и площади производственного назначения. Так, в декабре частная компания «Полинушка» за 850 тысяч рублей купила бывшую автоматическую телефонную станцию на улице Офицерской в Витебске. Фирма планирует разместить тут швейные цеха.

В январе-феврале 2020 года «Витебскоблимущество» выставит на торги более 50 объектов недвижимости. Он также впервые будет продавать принадлежащие Витебской области акции в торговой системе Белорусской валютно-фондовой биржи. На торги 29 января выставлена доля государства (1,4%, или почти 1,9 тысячи акций) в уставном фонде ОАО «Жилстрой». Стартовая цена пакета акций по рыночной стоимости на 1 июля 2019 года превышает 114,6 тысячи рублей.

 
Теги: Витебск
 
 
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Новый объект будет строить компания, которая в 2019 году выкупила бывший Дом быта возле железнодорожного вокзала и возобновила его реконструкцию.
 
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