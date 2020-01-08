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В Витебске на Белобородова рядом с заводом «Вистан» выкупили бывшую автостоянку. Что там будет?
Источник материала: Tut.by
На последнем в 2019 году аукционе «Витебскоблимущества» частный инвестор выкупил за 391 тысячу рублей бывшую автостоянку на проспекте Белобородова под создание многофункционального центра,
Новый объект около ОАО «Вистан» будет возводить компания, которая в 2019 году Витебске перестроят в Metro Рark. Смотрите, что там будет">выкупила бывший Дом быта возле железнодорожного вокзала и возобновила его реконструкцию.
По словам руководителя компании Дмитрия Скиндерева, на площадке около «Вистана» планируется построить многофункциональный центр. В нем хотят открыть объект общественного питания одного из известных мировых брендов, а также создать автосервисный центр.
В состав лота включены два строения площадью около 100 кв. м, земельный участок почти в 0,5 га и зеленые насаждения.
В 2019 году комитет «Витебскоблимущество» реализовал на аукционах более 100 объектов. Примерно треть из них — бывшие школы, детские сады, клубы и библиотеки в сельской местности.
Популярны у потенциальных покупателей и площади производственного назначения. Так, в декабре частная компания «Полинушка» за 850 тысяч рублей
В январе-феврале 2020 года «Витебскоблимущество» выставит на торги более 50 объектов недвижимости. Он также впервые будет продавать принадлежащие Витебской области акции в торговой системе Белорусской валютно-фондовой биржи. На торги 29 января выставлена доля государства (1,4%, или почти 1,9 тысячи акций) в уставном фонде ОАО «Жилстрой». Стартовая цена пакета акций по рыночной стоимости на 1 июля 2019 года превышает 114,6 тысячи рублей.
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Новый объект будет строить компания, которая в 2019 году выкупила бывший Дом быта возле железнодорожного вокзала и возобновила его реконструкцию.
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