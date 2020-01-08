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Убийство Шеремета: экспертиза видео показала различия между закладчиком взрывчатки и Антоненко

09.01.2020 08:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Одна из экспертиз установила, что человек с камер видеонаблюдения на месте убийства журналиста Павла Шеремета ниже подозреваемого ветерана АТО Андрея Антоненко, пишет theБабель.

Экспертизу, данные которой оказались в распоряжении издания, провели еще 25 августа 2016 года. Эксперт анализировал видеозаписи с камер наблюдения, расположенных в кварталах вокруг места взрыва и места проживания Шеремета.

Согласно результатам экспертизы, рост мужчины, который закладывал взрывное устройство под автомобиль Шеремета, 170 см с возможным отклонением 3%. Погрешность связана с нечетким изображением, постоянным движением подозреваемого, кепкой на голове, высотой подошвы и каблуков на обуви. Следовательно, рост человека на видео может колебаться от 164,9 см до 175,1 см. В то же время адвокаты Антоненко сообщили, что его рост 180 см.

Источники theБабель подтвердили, что такая экспертиза действительно проводилась и информация, указанная в ней, соответствует действительности.

Напомним, 12 декабря следователи сообщили о подозрении в убийстве Шеремета военном медику Яне Дугарь, волонтеру Юлии Кузьменко, а также музыканту и участнику АТО Андрею Антоненко.


По версии следствия, Антоненко был «организатором» убийства Шеремета, Кузьменко — непосредственным исполнителем, а Дугарь «проводила разведку» вокруг места преступления.

20 июля 2016 Павел Шеремет погиб в результате подрыва автомобиля в Киеве. Согласно решению суда, Антоненко и Кузьменко взяли под стражу, а Дугарь отправили под домашний арест.
 
 
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Одна из экспертиз установила, что человек с камер видеонаблюдения на месте убийства журналиста Павла Шеремета ниже подозреваемого ветерана АТО Андрея Антоненко,...
 
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