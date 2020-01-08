«Традиции захоронения на Бали могут привести в ужас». Белоруска об одном из самых дорогих островов мира

Источник материала: Tut.by

В эти, прямо скажем, не самые живописные и солнечные дни особенно хочется быть там, где тепло и яркие краски. Своими впечатлениями о тесном знакомстве с островом Бали поделилась белоруска Виктория Коршук, которая отправилась туда, чтобы найти пейзажи из любимого фильма «Ешь. Молись. Люби». За время путешествия она побывала в разных частях острова, совсем не похожих друг на друга, и убеждена, что для отличного отдыха на Бали не обязательно иметь большие деньги. Об этом она рассказала читателям LADY.





Традиции, которые могут шокировать

Вам случалось, сойдя с трапа самолета, сразу же забыть, где вы находитесь, совсем не думать о предстоящем паспортном контроле и прочих формальностях, которые ожидают в аэропорту? В Денпасаре с нами произошло именно это: оранжереи орхидей, буйствующая зелень, ароматы благовоний…

Иностранцы вносят в местную культуру свои коррективы, однако традиции для балийцев — святое. Поэтому даже в таком интернациональном месте, как аэропорт, есть неповторимый колорит.

Наша первая остановка — известный прибрежный город-курорт Кута. Здесь мы решили насладиться Индийским океаном, побережье которого устилает темный мелкий вулканический песок.





У окон нашего гостевого домика мы заметили белые палатки и балийцев, которые расхаживали в традиционных костюмах. Примечательно, что мужчины здесь тоже надевают юбки, однако от этого совсем не теряют своей маскулинности.

Оказалось, мы попали на индуистский праздник, связанный с проводами умерших в иной мир. Традиции захоронения здесь кого-то могут привести в ужас. Тело погребают вначале в земле, а через два года кремируют и развеивают прах над океаном. Признаться, об этом факте мы поначалу не знали, просто слушали необычные для славянского уха песнопения и чтения молитв. Кстати, эти колоритные звуки были слышны не только во время нашего отдыха на пляже, но и с двенадцати ночи до шести утра. Впрочем, это не смущало, интерес к культуре острова Бали оказался сильнее.





Жить каждым днем

«Верите ли вы в Бога?» — спрашиваем у таксиста, который везет нас из Куты в более тихое местечко Убуд. «Конечно!» — с недоумением и удивлением отвечает балиец.

На острове наиболее распространен индуизм, часть населения исповедует мусульманство, буддизм. Индуистские алтари встречаются повсюду — на улицах, территориях отелей. И, конечно, место для богов есть в каждом доме. Балийцы благодарят высшие силы каждый день, вознося молитву и «прикармливая» их. Подношения обычно украшены местными цветами. На зеленой тарелочке из банановых листьев можно найти не только печенюшки, фрукты, но и сигаретку. Выпить богам предлагают даже колу.

Достаток для многих балийцев не признак счастья. Они предпочитают жить «здесь и сейчас», служат природе, тому месту, где родились, трудятся в неспешном ритме и большое значение придают красоте вокруг. За ней и направляемся в Убуд.





Удаленный от океана, он больше привлекает своей экваториальной природой и великолепием архитектуры. Все здания городка, как и острова в целом, по религиозным соображениям не выше пальмового дерева. Балийцы любят украшать строения литыми узорами и фигурками божеств. И несмотря на то, что производство их, по сути, массовое, это не умаляет художественного значения всего архитектурного ансамбля города. Любители подлинного и уникального оценят мастерство резьбы по дереву. Часто деревянные двери местного дома — целое произведение искусства.

Первым убудским утром неторопливая балийка Ибу приносит нам маленький, но очень милый завтрак, украшенный цветками франжипани. Женщина знакомится с нами, интересуется планами и ненавязчиво предлагает помочь с экскурсиями. К слову, практически все балийцы владеют базовым английским. Родственники Ибу занимаются туристическим бизнесом. Новая приятельница обещает good price. Что ж, такой маркетинг нас отнюдь не напрягает. Все это мелочи в сравнении с широтой души балийских людей и улыбкой, которая не сходит с их лица. Мы обещаем подумать над предложением, но пока намерены отправиться самостоятельно в знаменитый убудский «Лес обезьян».



Фото: gidnabali.ru / Заповедник «Лес обезьян»

«Мать Природа будет плакать»

Перед входом в лес читаем инструкцию. Главные правила — спрятать от животных пластик, который они не прочь пожевать, а также ювелирные украшения, их они норовят украсть, чтобы поиграть. Макаки не опасны, предупреждают нас, но могут напасть, если почувствуют от человека угрозу, поэтому не стоит им смотреть в глаза. Отцы и матери обезьяньих семейств, а также их дети рассекают у ног туристов и между вековыми деревьями. Один из доброжелательных охранников бесплатно предлагает сделать фото с обезьянкой. Берет мой телефон, а другой прикармливает арахисом свою «подругу», приговаривая по-английски: «Присядь-ка! Жди».



Фото: gidnabali.ru / Заповедник «Лес обезьян»

Впрочем, чтобы увидеть обезьян, оказалось, совсем не обязательно идти в «туристический» лес. Они нам встретились и в южной части острова — в городке Улувату. Архитектура этого приокеанского места современна, природа же более девственна, чем, например, в пляжной Куте.

Правда, один из туристов-завсегдатаев Бали американец Кип Джергер посоветовал нам держаться подальше от обезьян. Говорит, они стали агрессивны, поскольку обижены на людей: из-за строительства отелей на острове было вырублено много деревьев и уничтожены обезьяньи дома. Животные вынуждены были бежать, многие погибли.

Хотя туризм диктует свои правила, которые не всегда вызывают симпатию, нельзя не отметить, что экологическое мышление у балийцев развито. Их отношение к природе можно описать одной фразой, которая зацепила взгляд у одного из многочисленных убудских водопадов, где полно иностранцев: «Не бросайте мусор здесь. Мать Природа будет плакать».

В супермаркетах, куда доводилось заходить в разных городах, полиэтиленовых пакетов у кассы просто нет. Ни в одном кафе нам не дали пластиковой соломинки для коктейля: используют бумажные или металлические. Вместо одноразовых тарелок — посуда из банановых листьев. Впрочем, не так уж много у чуть более 4,2 миллиона островитян земли — 5780 квадратных километров, чтобы шиковать мусорными полигонами…



Фото: gidnabali.ru

Покорили балийцы и любовью к черным черепашкам. Сотрудники Центра сохранения и разведения черепах скупают черепаховые яйца у браконьеров, чтобы спасти этих рептилий. На побережье в Куте регулярно проводят акцию, благодаря которой малыши, выращенные в инкубаторах, получают шанс на жизнь. Каждый желающий турист может отправить кроху в океан. После объявления старта сотни маленьких черных созданий ползут к воде. Ну а туристы весело прикрикивают на английском: «Вперед, детка, вперед!». Прибывающие волны подхватывают черепашек. Сколько из них выживет? Вопрос. Но им хотя бы дали шанс.





Уже завтра читайте на LADY об удивительном восхождении на действующий вулкан Батур, путешествии на соседний остров Нуса-Пенида, а также о цене такого отдыха на Бали.