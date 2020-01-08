Geely и Daimler официально объявили о создании совместной компании по выпуску и продаже Smart

Источник материала: Tut.by

О создании совместного предприятия с равным долевым участием, которому доверят разработку перспективных моделей Smart, немецкий автогигант и китайский холдинг Geely договорились еще весной прошлого года. И вот партнеры объявили о выполнении всех необходимых формальностей с организацией новой компании, включая одобрение со стороны властей КНР.





Новое китайско-немецкое предприятие называется Smart Automobile Co, Ltd — с 2022 года оно займется выпуском моделей Smart нового поколения. Это будут исключительно электромобили, причем портфолио марки планируется расширить — кроме машин нынешнего формата стороны запланировали выпуск более крупной модели B-сегмента. Штаб-квартира нового СП расположится в китайском Нинбо, что южнее Шанхая, сбытом и маркетингом займутся специальные подразделения в Китае и Германии. Инвестиции в новый бизнес по выпуску Smart составят в общей сложности 5,4 миллиарда юаней (около 778 миллионов долларов). Производство будущих электрических Smart будет организовано в Китае, но где именно, пока не сообщается — известно лишь, что Mercedes в новом СП будет отвечать за внешний облик машин, в то время как Geely доверят инжиниринг.

Напомним, что Geely принадлежит без малого 10% акций Daimler. В конце прошлого года концерны договорились об организации еще одного СП — сервиса StarRides по прокату и аренде автомобилей через интернет, который будет работать в крупнейших китайских мегаполисах.