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Ганцевичский хлебозавод победитель конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2019 года в нескольких номинациях

09.01.2020 09:58 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Ганцевичский хлебозавод победитель конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2019 года в нескольких номинациях
Фото из архива «СП»

Подведены итоги конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2019 года. В числе победителей (лауреатов) в номинации «Продовольственные товары» стал филиал открытого акционерного общества «Берестейский пекарь» Ганцевичский хлебозовад по двум отраслям: в кондитерской (сладость мучная «Веселянка» с корицей новая), товары других отраслей (завтраки сухие. Изделия кукурузные воздушные «Забава».)

Также Ганцевичский хлебозавод награжден дипломом «Стабильное качество» в кондитерской отрасли за сладость мучную «Веселянка» с корицей.

По информации сайта Госстандарта

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Подведены итоги конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2019 года. В числе победителей (лауреатов) в номинации «Продовольственные товары» стал филиал...
 
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