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В 5 долларов не уложились. На сколько с января потяжелела жировка и сколько еще прибавит в октябре
Источник материала: Tut.by
В Беларуси
Потолок тарифов на коммунальные услуги пересматривается каждый год и закрепляется президентским
Подорожание услуг в этом году, как и в прошлом, будет происходить в два этапа. С 1 января их стоимость вырастет на 3,5 доллара в эквиваленте. Повышение цен уже коснулось, к примеру, электричества (подорожало на 8,9%), газа (2,4%), водоснабжения (12,5%) и канализации (21,4%), капремонта (29,9%) и техобслуживания лифта (2,9%).
Подогрев воды и отопление
Мы посчитали, во сколько будет обходиться коммуналка семье из трех человек, живущей в двухкомнатной квартире площадью 48 квадратных метров.
Стоит уточнить, что наши подсчеты примерные. Тарифы на некоторые услуги, которые отличаются по регионам, мы брали актуальные для Минска. При подобных подсчетах в прошлом году мы предполагали, что наша условная семья вписывается в лимиты по киловаттам (в начале прошлого года их
По нашим подсчетам, сумма в жировке для условной семьи из 3 человек увеличится на 10,84 рубля — со 106,45 до 117,29 рубля. В июне и октябре 2019 года платежка прибавит в весе еще 3 рубля — увеличится до 120,29 рубля. Это значит, что в общей сложности коммуналка подорожает на 13,84 рубля. Это больше 5 долларов в эквиваленте.
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Посчитали, на сколько примерно потяжелеет жировка для семьи из 3 человек, которая живет в стандартной столичной «двушке».
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