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В Минской области пройдет третий этап республиканской олимпиады по учебным предметам

09.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

С 13 по 17 января 2020 года в Минской области пройдет третий этап республиканской олимпиады по учебным предметам 2019/2020 учебного года.

Почти 900 учащихся 8-11 классов учреждений общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования столичного региона продемонстрируют свои знания по 18 учебным предметам.

Базами для проведения интеллектуальных соревнований станут учреждения образования Борисова, Вилейки, Дзержинска, Жодино, Молодечно, Несвижа, Слуцка, Солигорска, Узды и Минский областной институт развития образования.

Оценивать выполнение олимпиадных заданий будет компетентное жюри, в состав которого входят 180 преподавателей. Среди них: специалисты Национальной академии наук Беларуси, Белорусского государственного университета, Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Белорусского национального технического университета, Минского государственного лингвистического университета и других учреждений высшего образования страны, а также педагоги учреждений общего среднего, среднего специального образования Минской области и города Минска.

По результатам третьего этапа олимпиады будет определен состав команды Минской области для участия в заключительном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам.


 
Теги: Минск
 
 
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С 13 по 17 января 2020 года в Минской области пройдет третий этап республиканской олимпиады по учебным предметам 2019/2020 учебного года.
 
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