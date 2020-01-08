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Ученые проверили, как наследственность отвечает за способность организма сжигать жир

09.01.2020 11:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученые из Университета Ювяскюля (Финляндия) выяснили, что именно человеческий геном в значительной мере определяет, насколько эффективно наш организм использует жир в качестве источника энергии, пишет Naked Science.


Фото: unsplash.com

Еще до этого исследователи доказали, что способность эффективно сжигать жир у всех людей срабатывает по-разному. При этом менее половины вариаций можно было объяснить образом жизни или особенностями строения тела. Теперь же финские ученые заявили, что в остальном за эффективное сжигание жира ответственна наследственность.

Свои выводы специалисты сделали на основе трехлетнего исследования, в котором участвовали 23 пары близнецов-мужчин, при этом близнецы в девяти парах имели разную физическую активность на протяжении всего эксперимента. Связь между наследственностью и способностью сжигать жир изучалась в состоянии покоя и во время тестов на велотренажере.

Результаты показали, что близнецы аналогичным образом и с равной эффективностью использовали жир в качестве источника энергии в состоянии покоя. При этом сходство было еще большим при тренировках.

«Изученная нами способность к окислению жира не зависит от состава тела, — говорит Яри ​​Карппинен, докторант Университета Ювяскюля. — Состав тела относится к количеству жира в организме и количеству мышечной ткани. <…> Удивительным было то, что в организмах близнецов, которые в жизни занимались спортом с разной степенью интенсивности, не было выявлено различий в сжигании жира в состоянии покоя и при нагрузках».

Теперь исследователи планируют выяснить, служит ли способность к сжиганию жиров значительным фактором в метаболическом здоровье и способны ли физические тренировки, например ходьба, плавание и легкие пробежки, сделать окисление жиров более эффективным.

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Именно человеческий геном в значительной мере определяет, насколько эффективно наш организм использует жир в качестве источника энергии.
 
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