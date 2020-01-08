«Я никого и никогда так не любила, как его. Даже саму себя». Драмы из личной жизни Лары Фабиан

Источник материала: Tut.by

Песни Лары Фабиан на слуху даже у тех, кто далек от музыки. Но невероятный сценический успех и гастроли, расписанные на годы вперед, увы, совершенно не гарантируют личного счастья для певицы. И даже если твой голос называют эталонным и ангельским, это не застрахует твое сердце от глубоких ран. В день рождения дивы вспоминаем cамые важные истории Лары Фабиан — прожитые на сцене и в жизни.

Ее родители — сдержанный бельгиец Пьер Крокарт и эмоциональная сицилийка Мария Луиза Серио — были очень счастливы, когда в их семье родилась малышка Лара. Свое имя она получила благодаря экранизации любимого романа матери — «Доктор Живаго». Ларой звали главную героиню. Много лет спустя, специально для Лары, в России создадут музыкальную программу «Мадемуазель Живаго» и снимут настоящий фильм, состоящий из мини-новелл.

Но тогда будущая звезда Лара Крокер (Фабиан — фамилия ее дяди, которую она взяла гораздо позже) беспечно проводила свое время, как и большинство детей ее возраста. Когда ей исполнилось 5 лет, она заявила отцу:

— Я певица?

— И почему, интересно, ты так решила?

— Потому что я чувствую себя очень счастливой, когда пою.

Отец не оставил без внимания вокальные устремления малышки, которые к тому же были подкреплены незаурядными данными. А в 8 лет купил ей первое пианино, на котором она сочиняла мелодии и делала уроки, заданные в музыкальной школе при Брюссельской консерватории.

Лара обожала запираться у себя в комнате и часами перед зеркалом изображала известных певцов и певиц. Фаворитом девочки был король поп-музыки Майкл Джексон. Папу будущей звезды это очень расстраивало, и он просил, чтобы Лара больше внимания уделяла более классическим вокалистам, например, Барбаре Стрейзанд.

Настоящая сценическая карьера Лары началась, когда ей было всего 14 лет. Вместе с отцом — профессиональным гитаристом — они выступали в ресторанах и ночных клубах. Параллельно девушка с удовольствием принимает участие в музыкальных конкурсах. В 17 Лара представила Люксембург на знаменитом конкурсе «Евровидение» с песней «Croire» и заняла 4-е место. Интересный факт: Фабиан каждый год следит за этим музыкальным событием, и всякий раз очень огорчается, если конкурсанты старательно копируют победителей прошлых лет.

«Лучшее „Евровидение“ — то, которое отражает музыку государств, участвующих в нем. Не обязательно фольклор. Главное, чтобы это было то, что любят жители. То, что презентует их вкусы. Даже если это не приносит в итоге победу. Разнообразие — это прекрасно. Стремление соответствовать формату — скучно».

«Евровидение» дало возможность Ларе отправиться на международные гастроли. Так в 1990 году она поехала в Канаду с начинающим продюсером Риком Аллисоном. Спустя год здесь выходит ее первый альбом, который сразу становится хитом. Справедливости ради, нужно сказать, что и до этого у нее был удачный опыт звукозаписи: сингл «L'Aziza est en pleurs» (1987), посвященный трагически погибшему любимому исполнителю Даниэлю Балавуану. Сейчас эта пластинка стала настоящим раритетом, экземпляр которого в 2003 году продали за 3000 евро.

«Балавуан — это пример для подражания. Настоящий мужчина, который жил без компромиссов, всегда делая свой выбор, основываясь на своих представлениях о чести и не оглядываясь на чужое мнение. Человек, которым восхищалось целое поколение».

Второй альбом «Carpe Diem» (1994) также стал успешным, Одна из песен, «'Si tu m’aimes», перепетая на португальском языке «Meu Grande Amor», становится саундтреком к популярному во всем мире бразильскому сериалу «Клон».

К слову, бразильские создатели теленовелл не раз обращались к творчеству Лары Фабиан. Так ее композиция «Love by Grace» стала центральной темой в сериале «Семейные узы». Сцена, в которой звучала песня Лары, рассказывала зрителям о подготовке к химиотерапии больной раком главной героини. Миллионы телезрителей рыдали у экранов, сопереживая происходящему.

Лара Фабиан запускает и собственное музыкальное шоу — спектакль «Sentiments acoustiques», за который получает награды канадской ассоциации звукозаписи ADISQ Awards как лучшая исполнительница года. На подходе третья пластинка «Pure» (1996). За первые семь дней она стала платиновой, а немного позже ее признали «Альбомом года» в Канаде и «Золотым диском» в Европе. После этого грандиозного успеха, Sony Music подписывает с певицей контракт на запись англоязычных треков.

«Pure — это слово лучше всего описывает мою манеру выражать себя со всей откровенностью. Чистый… Как вода, как воздух, это неотделимо от моего творчества».

Лара Фабиан уезжает в мировое турне, по возвращении из которого издает пластинку с записями концертов «Live» (1999). Подвинуться на вершинах чартов пришлось всем, даже самому громкому музыкальному событию того года — мюзиклу «Notre-Dame de Paris».

Эта постановка станет судьбоносной для певицы: в этом же году у нее начинается невероятно бурный роман с исполнителем главной роли капитана Феба и мечтой половины девушек планеты — певцом Патриком Фьори. Спустя много лет Лара Фабиан признается:

«Я никого и никогда так не любила, как его. Даже саму себя»

Это и станет трагической ошибкой в этих отношениях. До встречи мужчины своей мечты у Лары Фабиан были долгие, но скорее партнерские, чем любовные, отношения с продюсером Риком Алисоном.

После расставания с ним, как с возлюбленным, они продолжали работать в тандеме еще с десяток лет и записали множество успешных композиций. Потом было несколько интрижек и небольших романов с другими мужчинами: продюсером Уолтером Афанасьефф, гитаристом Жан-Феликсом Лалланом. Но страсть, которая захватила звезду после встречи с Фьори не знала равных: они пели дуэтом, планировали свадьбу и даже купили землю на острове Корсика для будущего дома.

К сожалению, Патрик не оценил любви дивы и заскучал в этих отношениях. Совсем скоро начались измены и многочисленные скандалы, во время которых Фьори не раз унижал и обижал возлюбленную. Лара впала в глубокую депрессию, но сумела собраться с силами и поставить точку.

«Я столько раз обманывалась в жизни, я столько раз была убеждена, что вот этот человек желает мне добра… Чем больше тебе причиняют боли, тем больше ты взрослеешь, и бывают моменты, когда ты говоришь себе, что ты больше не можешь это вынести, это невыносимо, это слишком больно! Но — забудь провал, прими урок. Глубокая рана души может раскрыть нам определенные вещи».

Казалось, что больше никого и никогда она не сможет полюбить. Лара с головой уходит в работу: концерты, гастроли, спектакли, тв-шоу. Правда в это время ей все равно припишут роман — скорее фантастический, чем реальный: с одним из юных участников французской «Фабрики звезд» — Грегори Лемаршалем. На кастинге в шоу он так хорошо исполнил ее знаменитый трек «Je T’aime», что звезда сама предложили ему спеть дуэтом. Вместе они записали композицию «Аве Мария».

К несчастью, в 2007 году Грегори Лемаршаль умирает из-за неизлечимого наследственного заболевания. Ему было всего 23. Первый свой концерт после его кончины, Лара Фабиан начала той самой песней, благодаря которой они познакомились — «Je T’aime». Из-за слез дива не смогла произнести ни слова. На помощь ей пришел зал, который спел вместе с ней хором.

Судьба улыбается ей и дарит встречу со старым знакомым — знаменитым французским режиссером Жераром Пулличино, который снимал для нее первый музыкальный клип. Между этими двумя вспыхивают чувства и, всего год спустя, 20 ноября 2007 года рождается прелестный долгожданный ребенок — дочка Лу. Этот брак продлился 7 лет и однажды на своей официальной страничке в социальных сетях Лара напишет:

«Для предотвращения разных слухов, я хочу предупредить вас о том, что Жерар и я, по общему согласию, решили после 7 лет совместной счастливой жизни расстаться. Мы сохраним наши отношения, с огромным уважением и привязанностью, ради нашей крошки Лу. Знаю, что вы примете это решение. Ничего более исчерпывающего на эту тему сказать не могу». Но потом она все же разоткровенничается в одном из интервью:

«Я думаю, что любовь длится всю жизнь, но она иногда трансформируется. И тогда лучше расстаться по своей воле, чтобы сохранить красоту, чем прийти к тому, что вы будете ненавидеть друг друга».

«Я больше не ищу принца, потому что сама не принцесса», — говорит Лара Фабиан. Но это не значит, что она больше не ищет и не ждет любви. В июне 2013 года она выходит замуж за иллюзиониста Габриэля ди Джорджио. Их свадьба проходит у подножья вулкана Этна, и снова в этом браке кипят нешуточные страсти. Во время гастролей в России муж приревновал певицу к местному представителю PR-службы и устроил грубую разборку с супругой. Парень-пиарщик оказался неробкого десятка и затеял потасовку в защиту любимой звезды, а в процессе сломал Габриелю руку.

Несмотря на неприятный эпизод, работа в России подарила певице немало превосходных моментов. Композитор Игорь Крутой написал Ларе Фабиан целый альбом великолепных композиций — «Мадемуазель Живаго». Это песни на английском, французском, итальянском и испанском языках, а также бонус-трек на русском «Любовь, похожая на сон» из репертуара Аллы Пугачевой.

«Я не думаю, что язык может стать преградой на пути передачи чувств, эмоций. Таким образом, не может быть какого-то особого языка, который лучше или хуже передает наши чувства. Можно говорить на японском, индийском, итальянском, английском — не имеет значения, если ты говоришь искренне».

Также результатом сотрудничества с Игорем Крутым стал музыкальный фильм, снятый Аланом Бадоевым, — «Мадемуазель Живаго». Девять новелл и девять красивейших песен. Картина долго не могла выйти в свет из-за разногласий между командой певицы и кинематографистами, но результат поразил всех зрителей до глубины души. Такой Лару Фабиан еще не видели: она стала живым символом борьбы за счастье всех женщин.

«Музыка для меня настоящий поборник справедливости, она приводит весь мир в согласие. Это — жизнь!».

— Я очень горжусь этим проектом — ничего более откровенного в своей жизни я еще не создавал. Наше с Игорем и Ларой детище выдержало испытание временем и от этого оно стало еще более значимым и любимым для нас. Хочу сказать спасибо Ларе и Игорю за необыкновенное время, которое мы провели все вместе на съемочной площадке — каждая минута мне памятна и дорога, — говорит Алан Бадоев.

Сегодня Лара Фабиан счастливо живет с дочерью и мужем в Канаде, записывает новые альбомы, которых у нее накопилось почти два десятка, а ее выступления распланированы на годы вперед. Сейчас она отправилась в «50 World Tour», чтобы отметить свой юбилей и 30-летие творческой деятельности.

«Сильные голоса никогда не выйдут из моды. В них всегда будет потребность. Горстка людей из медиамира решает, кого разместить на обложку журналов, но не более того. Слушатели же всегда будут любить талант и голос. Уважающий себя артист не должен сосредотачиваться на модных веяниях. Лично для меня, соответствовать тенденциям — значит быть устаревшей».