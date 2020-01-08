Охотничьи взносы теперь можно оплачивать через ЕРИП

Источник материала: Вороновская газета





Охотничьи взносы теперь можно оплачивать с использованием Единого расчетного и информационного пространства (ЕРИП), сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

В БООР напомнили, что с октября прошлого года возможность такой оплаты членских взносов была открыта для рыболовов-любителей. «За это время проверены возможности системы расчетов. Теперь оплачивать взносы с использованием ЕРИП можно и тем членам нашего общества, которые имеют билеты охотника», — отметили в обществе.

Для оплаты необходимо войти в интернет-банкинге в «Платежи», выбрать «Новый платеж» — Система «Расчет» (ЕРИП) — Благотворительность, общественные объединения — Прочие общественные объединения — РГОО БООР — Членские взносы охотника. Далее нужно будет ввести свой номер телефона.

При оплате через ЕРИП ежегодный членский взнос считается уплаченным, при наличии у члена общества квитанции и карт-чека в электронном виде или на бумажном носителе, подтверждающих факт уплаты взноса, или справки банка-эквайера об уплате взноса в случае утраты квитанции или бумажного карт-чека.

В БООР напоминают, что члены общества с билетом рыболова уплачивают ежегодные членские взносы в размере одной базовой величины, а с билетами охотника — в размере трех базовых величин.

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