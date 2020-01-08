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Складские запасы в промышленности составили на 1 декабря более 1,09 миллиарда рублей

09.01.2020 11:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Складские запасы в промышленности составили на 1 декабря более 1,09 миллиарда рублей

Запасы готовой промышленной продукции на 1 декабря 2019 года оценены в 1, 09 млрд рублей. Они составляют 98,5% к среднемесячному объему производства.

Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства в январе – ноябре 2019 года составило 98,5 % против 88,6 % в аналогичное время прошлого года, сообщает «Минск-Новости», ссылаясь на Главное статистическое управление белорусской столицы.

В Главстате отмечают, если рассматривать организации промышленности по подчиненности, то наибольшее количество продукции хранится на складах предприятий, подчиненных республиканским органам государственного управления, – на сумму 844,3 млн рублей, или 102,8 % к среднемесячному объему производства.

Предприятия, принадлежащие юридическим лицам без ведомственной подчиненности, «наработали» на склад товаров на сумму 218,6 млн рублей, или 104,6 %.

На фоне вышеобозначенных производителей подчиненные местным исполнительным и распорядительным органам организации выглядят более убедительно: их складские запасы оцениваются на сумму 27,1 млн рублей – это 35,3 % месячного производства.

В управлении также рассказали, как готовая продукция распределяется по видам экономической деятельности. Больше всего работают на склад производители текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха – 293,8 % от среднемесячного объема выпуска. Ненамного меньше цифра и у предприятий, выпускающих вычислительную, электронную и оптическую аппаратуру, – 287 %. Много работают на склад фармацевтические организации – 229,1 %.

Наибольший удельный вес в запасах готовой продукции города занимает продукция организаций по производству машин и оборудования (21,9 %) и производству транспортных средств и оборудования (18,4 %).

 
Теги: Минск
 
 
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Запасы готовой промышленной продукции на 1 декабря 2019 года оценены в 1, 09 млрд рублей. Они составляют 98,5% к среднемесячному объему производства.
 
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