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Пинчанка помогла задержать вора
09.01.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В Пинском ГОВД в торжественной обстановке наградили пинчанку, которая не растерялась и помогла задержать преступника.
Инцидент произошел в специальном детском саду № 17 г. Пинска для детей с нарушениями зрения. 26 декабря около половины шестого вечера в помещение сада проник мужчина, который попытался совершить кражу.
Застигнутый врасплох воришка попытался убежать, но Наталья бросилась за ним вдогонку. Тут на помощь подоспели и коллеги. Все вместе они задержали мужчину и вызвали милицию. Как позже выяснилось, он уже ранее был судим за кражи. В отношении преступника возбудили уголовное дело по статье 205 УК Республики Беларусь.
Наталья Анатольевна рассказала, что впервые оказалась в такой ситуации – и если поначалу ей не было страшно, то потом пришло осознание, что все могло закончиться по-другому. На принятие решения были доли секунды.
Благодарственное письмо, букет цветов и денежную премию за помощь в охране правопорядка Наталье Володько вручил начальник Пинского ГОВД Дмитрий Коровяковский: «Приятно, что есть граждане, которые оказывают помощь милиции в борьбе с преступностью. Наталья Анатольевна совершила смелый поступок, благодаря ее бдительности преступник не смог довести задуманное до конца и был задержан. Нужно учесть и то, что все произошло в детском саду, она защищала не только себя, но и детей».
Наталья МИЛЕВСКАЯ
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> Наталья Володько В Пинском ГОВД в торжественной обстановке наградили пинчанку, которая не растерялась и помогла задержать преступника. Инцидент произошел в...
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