Пинчанка помогла задержать вора

Источник материала: Полесская правда

В Пинском ГОВД в торжественной обстановке наградили пинчанку, которая не растерялась и помогла задержать преступника.

Инцидент произошел в специальном детском саду № 17 г. Пинска для детей с нарушениями зрения. 26 декабря около половины шестого вечера в помещение сада проник мужчина, который попытался совершить кражу.

– Мой рабочий день уже подходил к концу, я находилась в помещении группы. Услышала стук двери, подумала, что идет кто-то из моих коллег, но в комнату так никто и не зашел. Тогда я выглянула и увидела мужчину, который доставал кошелек из моей сумки. Поначалу не поверила, что это все происходит со мной, но быстро сориентировалась и крикнула «Стой!», – вспоминает воспитатель Наталья Володько.

Застигнутый врасплох воришка попытался убежать, но Наталья бросилась за ним вдогонку. Тут на помощь подоспели и коллеги. Все вместе они задержали мужчину и вызвали милицию. Как позже выяснилось, он уже ранее был судим за кражи. В отношении преступника возбудили уголовное дело по статье 205 УК Республики Беларусь.

Наталья Анатольевна рассказала, что впервые оказалась в такой ситуации – и если поначалу ей не было страшно, то потом пришло осознание, что все могло закончиться по-другому. На принятие решения были доли секунды.

Благодарственное письмо, букет цветов и денежную премию за помощь в охране правопорядка Наталье Володько вручил начальник Пинского ГОВД Дмитрий Коровяковский: «Приятно, что есть граждане, которые оказывают помощь милиции в борьбе с преступностью. Наталья Анатольевна совершила смелый поступок, благодаря ее бдительности преступник не смог довести задуманное до конца и был задержан. Нужно учесть и то, что все произошло в детском саду, она защищала не только себя, но и детей».

Наталья МИЛЕВСКАЯ

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