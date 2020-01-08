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Принц Гарри и Меган Маркл отказались от статуса королевской семьи

09.01.2020 13:09 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от статуса королевской семьи

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия.

Британский принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга Меган Маркл объявили о том, что намерены сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи. Об этом стало известно в среду из аккаунта герцога и герцогини Сассекских в Instagram, пишет rg.ru.

Отмечается, что этому решению предшествовали долгие месяцы размышлений и внутренних дискуссий. Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Принц Гарри и его супруга также планируют жить поровну в Соединенном Королевстве и в Северной Америке.

Они планируют стать полностью финансово независимыми и основать благотворительную организацию.

Ранее герцог и герцогиня Сассекские заявляли о давлении со стороны британских СМИ, которые проявляют слишком большое внимание к жизни пары.

 
 
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Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия.
 
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