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Принц Гарри и Меган Маркл отказались от статуса королевской семьи
09.01.2020 13:09 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия.
Британский принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга Меган Маркл объявили о том, что намерены сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи. Об этом стало известно в среду из аккаунта герцога и герцогини Сассекских в Instagram, пишет
Отмечается, что этому решению предшествовали долгие месяцы размышлений и внутренних дискуссий. Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Принц Гарри и его супруга также планируют жить поровну в Соединенном Королевстве и в Северной Америке.
Они планируют стать полностью финансово независимыми и основать благотворительную организацию.
Ранее герцог и герцогиня Сассекские заявляли о давлении со стороны британских СМИ, которые проявляют слишком большое внимание к жизни пары.
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Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия.
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