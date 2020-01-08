Плюс 460 магазинов за прошлый год. Торговых площадей в Минске - больше нормы

Источник материала: Tut.by

На тысячу жителей столицы приходится 685 «квадратов» торговых площадей и 53,6 места в общепите. Нормативы даже превышены, об этом сообщает агентство «Минск-Новости» .



Тоговый центр «Столица». Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Сколько торговых центров и объектов общепита открылось в Минске в прошлом году, рассказал начальник отдела развития торговли Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Дмитрий Плеханов.

— За счет строительства, реконструкции и перепрофилирования открыто 780 объектов торговли и общественного питания — это 460 магазинов и 320 объектов общепита на 7 548 мест, — отметил Плеханов. — Торговая сеть пополнилась объектами крупного формата: ТРЦ на улице Тимирязева, где будет более 150 магазинов; универсальным ТЦ на проспекте Дзержинского; шестью сетевыми супермаркетами разных операторов (на улицах Асаналиева, Маяковского, Притыцкого, Кирилла Туровского, проспектах Пушкина, Дзержинского). Также в городе прибавилось 168 магазинов шаговой доступности и 32 фирменных магазина отечественных производителей.

По оперативным данным на 1 января 2020 года, обеспеченность торговыми площадями на тысячу жителей столицы составила 685 квадратных метров (при нормативе 600) и 53,6 места — в общедоступной сети общественного питания (при нормативе 45).