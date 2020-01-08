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Опубликованы первые результаты расследования крушения украинского Boeing в Иране

09.01.2020 14:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Иран опубликовал первые результаты расследования крушения самолёта в Тегеране. Согласно отчёту, лайнер «Международных украинских авиалиний» загорелся ещё до столкновения с землей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

«Пилот старался увести самолёт от окружающих его домов». Названы версии крушения Boeing в Иране

Опубликованы первые результаты расследования крушения украинского Boeing в Иране

А траектория полёта воздушного судна указывает на то, что после появления неполадок экипаж самостоятельно развернул его в сторону аэропорта. Кроме того, стало известно, что из-за повреждений двух бортовых самописцев, часть технических данных самолёта и записей переговоров пилотов была утеряна.   

В Украине и Иране 9 января объявлен день траура по жертвам авиакатастрофы

Опубликованы первые результаты расследования крушения украинского Boeing в Иране

Причиной возгорания мог стать перегрев двигателя. Расследование продолжается. Напомним, авиакатастрофа произошла накануне. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту.    

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Новости мира. Иран опубликовал первые результаты расследования крушения самолёта в Тегеране. Согласно отчёту, лайнер «Международных украинских авиалиний»...
 
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