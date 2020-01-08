Семья беларуского художника Захара Кудина рассказала, почему он покончил с собой

Источник материала: KYKY

33-летний беларуский художник Захар Кудин ушел из жизни 29 декабря 2019 года. У него остались родители, жена и 5-летняя дочь. Семья некоторое время не хотела комментировать причины его смерти, но через несколько недель после смерти вдова Татьяна и мать Наталья согласились рассказать «Свободе» о том, как и чем жил Захар последние шесть лет, и что могло подтолкнуть его к суициду.

Вдова Татьяна Кудина убеждена, что причиной гибели мужа стало отсутствие оплаты за работу художника и тот факт, что его неоценили:

«Даже стыдно сказать, что предлагали [за работы]. На творческих мероприятиях оплачивают работу музыкантов, поваров, а художнику предлагают в лучшем случае заплатить за краски. Отсутствие оплаты для художника – большая беда нашей культурной среды. Безденежье ее очень подкашивает. Он очень переживал, что не мог содержать семью.

Это продолжалось последние шесть лет. Если платили, то символические деньги. Приглашали, называли одну цифру, а потом говорили, что изменился бюджет, и платили втрое меньше. Например, за участие в перфомансе предлагали 300 долларов, а потом говорили: «Вот тебе краски и 100 долларов». При этом у них был бюджет на бар и на другое. Были разовые заработки, но он постоянно без денег сидел. При этом не мог не работать, это был его образ жизни, его миссия.

Захара в свое время не приняли в союз художников по той формальной причине, что у него не было высшего образования, хотя по художественному уровню работ вопросов у комиссии не было. Потом условия принятия изменили, но он не стал обращаться после того, как получил первый отказ. Он умел делать многое, но все это было связано с изобразительным искусством. Не один он был в такой ситуации. Это горе всех творческих людей. На творчество нужны деньги, а надо еще за что-то жить. Есть семья, близкие и родные, о которых хочешь заботиться... Так получалось, что основные деньги в семье зарабатывала я, помогали родители, и это Захара сильно огорчало. Накануне каждого праздника он так хотел сделать нам с дочкой подарки, но не было за что».

Что касается оплаты труда художника, то члены семьи Захара рассказали «Свободе» случай, когда один минский бар взял его работу, а вместо оплаты предложил в течение срока экспозиции просто приходить и бесплатно выпивать и есть в баре. Накануне Нового года был прецедент: владельцы одного кафе предложили украсить интерьер его работой, и снова бесплатно. По словам друзей Захара, это свидетельствует об отношении к работе художника в нашем обществе.

Мать художника Наталья Кудина считает, что «в такой позиции униженного мужчины находятся многие беларуские художники»:

«На пике популярности фильма «Чистое искусство» Захар ехал на интервью, и у него не было денег на талончики. Как он себя чувствовал при этом? Думал, мне 33 года, сколько можно быть таким. Зачем такой отец, когда он не может купить игрушку дочери. Хотя он был прекрасным отцом и давал своей дочери самое ценное – свое время.

Это его унижало как мужчину. Я думаю, что в его позиции униженного мужчины находятся многие художники, как мужчины, униженные тем, что они не востребованы. Они не хотят быть конъюктурщиками, не хотят рисовать «Лютики-цветочки» (не хочу никого этим обидеть). Он хотел делать искусство ради искусства, а не то искусство, которое понятно каждому.

Мой сын был очень ответственный, умный и безмерно талантливый человек. У него была масса идей и проектов. Я считаю, что его поступок не связан ни с каким эгоизмом, что он якобы не подумал ни о ком. Он, скорее всего, очень хорошо все взвесил...

В последнее время ему было невыносимо больно и тяжело жить с этим грузом прежде нереализованных идей. Это была невозможность поделиться своими делами и мыслями, своим мировоззрением, невозможность найти единомышленников. Человек находится среди большого количества людей и чувствует себя абсолютно одиноким. Он просто не может говорить о том, что у него болит. Он видит недоумение, чем он живет, куда рвется его душа, что он может дать этому миру. У него не было мастерской в ​​последнее время, но сын не мог не писать. Он был человеком другой формации, другого мировоззрения, возможно другой планеты. Захария был гений. Я без тени сомнения это утверждаю. <...>

Когда его не стало, друзья и знакомые предлагали материальную помощь. Почему никто не поддерживает живого художника? Не купит его работу? Картины надо покупать живых мастеров. У Захара есть работа в Национальном художественном музее. Сам способ передачи этой работы – унижение художника. Национальный художественный музей имеет фонд для закупки новых работ, но картину попросили в дар. Он согласился. Да, у него были амбиции, он хотел, чтобы эта работа осталась для последующих поколений. Они вместе с женой на руках несли работу в музей, так как денег на грузовое такси не было, а музей даже не пожелал предложить транспорт. Это ли не унижение?».