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Беларусы создали уникальную систему доступа по лицу. Минские инвесторы не оценили — и прогорели

09.01.2020 17:32 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларусы создали нейробиометрическую систему управления доступом SVORT. Эта система позволяет определить реального человека по его лицу, используя только веб-камеру, пишет dev.by. В 2018 году, в процессе работы над проектом, команда начала искать инвесторов, но минчане не впечатлились технологией и не захотели в нее вкладываться. И зря: почти сразу беларусы нашли инвесторов из Америки и Казахстана.

Суть технологии такая: «нейронка» учится переводить сканируемое лицо в последовательность символов. Ее можно использовать как идентификатор для доступа, приватный ключ систем многофакторной аутентификации и так далее. При этом система защищает от подмены лица на его копию с помощью фото, видео или маски. Установка не требует специального оборудования. Система свободно внедряется в любую офлайн- и онлайн-инфраструктуру: подходят веб-камеры, турникеты и электронные замки.

Команда питчилась перед минскими бизнес-ангелами, но те не посчитали разработку перспективной. Однако спустя месяц беларусы привлекли свои первые 200 тысяч долларов – из Америки и Казахстана. Летом началась усиленная работа над проектом, было решено прокачать аутентификатор, добавив биометрию в качестве одного из дополнительных факторов. Уже тогда она отличалась от FaceID и аналогов, потому что позволяла после однократной регистрации на конкретном устройстве использовать биометрию на любом другом гаджете.

Получив финансирование, беларусы продолжили развивать бизнес – и отправились в Америку, Азербайджан и Казахстан с деловыми поездками. И там поняли, что местные рынки заинтересованы в технологии. «Договорились по ряду пилотных проектов с тремя банками из Казахстана и Азербайджана. Сотрудники Фонда национального благосостояния Казахстана уже проходят в центральный офис без карточек с помощью нашей системы. В 2020 году планируем внедрить ее на все 20 этажей их здания», – рассказал dev.by CEO SVORT Евгений Минцевич.

 
 
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Беларусы создали нейробиометрическую систему управления доступом SVORT. Эта система позволяет определить реального человека по его лицу, используя только...
 
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