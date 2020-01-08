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«Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба все-таки состоялся!

09.01.2020 21:10 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В ГУО «Средняя школа № 27 г. Бреста» 9 января 2020 года состоялся районный этап спортивно–массового мероприятия «Республиканские соревнования среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба».

«Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба все-таки состоялся!

Отсутствие снега не помешало ребятам состязаться в беге и стрельбе. Сегодня вместо бега на лыжах – кросс.

Ребята соревновались в трех возрастных группах. Поэтому победители распределились следующим образом:

«Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба все-таки состоялся!

2008–2009 год рождения:

1 место – Кот Дмитрий, средняя школа № 32;

2 место – Сахарчук Валерий, средняя школа № 33;

3 место – Шляжко Александр, средняя школа № 27.

2006–2007 год рождения:

1 место – Олеферук Александр, средняя школа № 16;

2 место – Рыскаль Никита, средняя школа № 32;

3 место – Кучинский Семен, средняя школа № 33.

«Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба все-таки состоялся!

Среди девочек:

1 место – Круглей Кира, средняя школа № 32;

2 место – Ващула Виктория, средняя школа № 27;

2 место – Кирилюк Анастасия, средняя школа № 17;

3 место – Семак Дарья, средняя школа № 33.

2004–2005 год рождения:

1 место – Левчук Роман, средняя школа № 32;

2 место – Делейко Иван, средняя школа № 5;

2 место – Кучинский Артем, средняя школа № 8;

3 место – Будько Никита, средняя школа № 8.

Среди девочек:

1 место – Сыч Агнесса, средняя школа № 32;

2 место – Супрунюк Юлия, средняя школа № 16;

3 место – Качеловская Мария, средняя школа № 16;

4 место – Панько Дарья, средняя школа № 17.

«Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба все-таки состоялся!

«Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба все-таки состоялся!

Прошел еще один спортивный день в Ленинском районе г. Бреста. Ребята, показавшие лучшие результаты в индивидуальном зачете, будут выдвинуты на участие в областных соревнованиях по биатлону.

 
Теги: Брест
 
 
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