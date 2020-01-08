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В Гомеле на Полесской подросток перебегал дорогу и его сбил Volkswagen
Источник материала: Tut.by
В Гомеле на улице Полесской под колеса авто попал 14-летний подросток, он в больнице,
Инцидент произошел 9 января, примерно в 15.45. Парень, находясь на остановке общественного транспорта, увидел автобус, который подъезжал к остановке на противоположной стороне улицы.
Подросток решил успеть на этот автобус и выскочил на дорогу между стоящими на остановке троллейбусом и автобусом. В этот момент его сбил Volkswagen.
С различными травмами парня доставили в больницу.
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Инцидент произошел 9 января, примерно в 15.45. Парень, находясь на остановке общественного транспорта, увидел автобус, который подъезжал к остановке на...
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