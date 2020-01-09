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Узнали, что думают в организации «За свой город» про процедуру проведения ОЭЭ завода АКБ
10.01.2020 06:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Представители организации «За свой город» считают процедуру проведения общественной экологической экспертизы завода АКБ не более чем пиар-кампанией по отвлечению внимания органов власти и общественности от серьезных угроз для окружающей среды и здоровья человека, которые несет построенный завод аккумуляторных батарей.
По данному поводу от имени организации направлены обращения в Брестский областной и районный исполнительные комитеты.
«Мы обращаем ваше внимание органов власти, что процедура проведения общественной экологической экспертизы проектной документации по строительному проекту «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» с собственной котельной на природном газе по адресу: Брестский район,
Представители организации «За свой город» считают, что начатая процедура общественной экологической экспертизы грубо нарушает Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 октября 2010 г. № 1592 "Об утверждении Положения о порядке проведения общественной экологической экспертизы", а также Постановление Совета Министров от 22 апреля 2019 года №256 «Об утверждении Положения о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» по следующим пунктам:
1. Инициаторы (!) общественной экологической экспертизы - зарегистрированные в Республике Беларусь общественные объединения, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, и (или) граждане Республики Беларусь, вносящие предложения о проведении общественной экологической экспертизы проектной документации по планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая является объектом общественной экологической экспертизы.
Общество с ограниченной ответственностью «АйПауэр» не может выступать инициатором проведения общественной экологической экспертизы, так как не является одним из вышеперечисленных субъектов. Не может быть также и заказчиком проведения общественной экологической экспертизы в сегодняшних условиях.
2. Процедура общественной экологической экспертизы проводится в рамках общественных обсуждений согласно п. 6 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 октября 2010 г. № 1592. В настоящее время общественные обсуждения по строительству завода проводиться не могут, так как обсуждения в соответствии с законодательством проводятся до строительства объекта. Общественные обсуждения проектов (!) проводятся до проведения государственных экспертиз. В соответствии с законодательством, мы должны обсудить и дать оценку документам, по которым должен быть построен завод аккумуляторных батарей. Но завод уже построен. Что в таком случае мы должны обсудить и чему дать оценку? В этом случае законодательством предусмотрены уже другие механизмы контроля и оценки воздействия завода АКБ на окружающую среду.
3. Инициатор (!) общественной экологической экспертизы, а не заказчик, в течение семи рабочих дней после получения от заказчика проектной документации публикует в средствах массовой информации, в которых было опубликовано уведомление об общественных обсуждениях, сообщение о проведении общественной экологической экспертизы (п. 11 «Положения о порядке проведения общественной экологической экспертизы»). В нашем случае такое уведомление опубликовал ООО «АйПауэр». В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 октября 2010 г. № 1592 такое уведомление должно быть опубликовано инициатором проведения общественной экологической экспертизы, а не самой организацией, которая является заказчиком.
«Общественная экологическая экспертиза должна была состояться 2 года назад, еще до начала строительства завода АКБ, а не сегодня! В связи с грубыми нарушениями законодательства мы просим исполнительные органы власти признать недействительным «Уведомление о проведении общественной экологической экспертизы проектной документации по объекту строительства: «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр, а также саму процедуру общественной экологической экспертизы, если она произойдет», - комментирует требования общественности руководитель аналитического центра организации «За свой город» Анна Канюс.
«На наш взгляд, предложенная процедура общественной экологической экспертизы, является продуманной пиар-кампанией по отвлечению внимания органов власти и общественности от серьезных угроз для окружающей среды и здоровья человека, которые несет построенный завод аккумуляторных батарей» - делает заключение Игорь Масловский.
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Представители организации «За свой город» считают процедуру проведения общественной экологической экспертизы завода АКБ не более чем пиар-кампанией по...
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