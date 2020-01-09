Узнали, что думают в организации «За свой город» про процедуру проведения ОЭЭ завода АКБ

Источник материала: Виртуальный Брест

Представители организации «За свой город» считают процедуру проведения общественной экологической экспертизы завода АКБ не более чем пиар-кампанией по отвлечению внимания органов власти и общественности от серьезных угроз для окружающей среды и здоровья человека, которые несет построенный завод аккумуляторных батарей.





По данному поводу от имени организации направлены обращения в Брестский областной и районный исполнительные комитеты.

«Мы обращаем ваше внимание органов власти, что процедура проведения общественной экологической экспертизы проектной документации по строительному проекту «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» с собственной котельной на природном газе по адресу: Брестский район, СЭЗ «Брест», район «Аэропорт» не соответствует законодательству Республики Беларусь» - комментирует ситуацию руководитель организации «За свой город» Игорь Масловский.

Представители организации «За свой город» считают, что начатая процедура общественной экологической экспертизы грубо нарушает Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 октября 2010 г. № 1592 "Об утверждении Положения о порядке проведения общественной экологической экспертизы", а также Постановление Совета Министров от 22 апреля 2019 года №256 «Об утверждении Положения о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» по следующим пунктам:

1. Инициаторы (!) общественной экологической экспертизы - зарегистрированные в Республике Беларусь общественные объединения, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, и (или) граждане Республики Беларусь, вносящие предложения о проведении общественной экологической экспертизы проектной документации по планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая является объектом общественной экологической экспертизы.

Общество с ограниченной ответственностью «АйПауэр» не может выступать инициатором проведения общественной экологической экспертизы, так как не является одним из вышеперечисленных субъектов. Не может быть также и заказчиком проведения общественной экологической экспертизы в сегодняшних условиях.

2. Процедура общественной экологической экспертизы проводится в рамках общественных обсуждений согласно п. 6 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 октября 2010 г. № 1592. В настоящее время общественные обсуждения по строительству завода проводиться не могут, так как обсуждения в соответствии с законодательством проводятся до строительства объекта. Общественные обсуждения проектов (!) проводятся до проведения государственных экспертиз. В соответствии с законодательством, мы должны обсудить и дать оценку документам, по которым должен быть построен завод аккумуляторных батарей. Но завод уже построен. Что в таком случае мы должны обсудить и чему дать оценку? В этом случае законодательством предусмотрены уже другие механизмы контроля и оценки воздействия завода АКБ на окружающую среду.

3. Инициатор (!) общественной экологической экспертизы, а не заказчик, в течение семи рабочих дней после получения от заказчика проектной документации публикует в средствах массовой информации, в которых было опубликовано уведомление об общественных обсуждениях, сообщение о проведении общественной экологической экспертизы (п. 11 «Положения о порядке проведения общественной экологической экспертизы»). В нашем случае такое уведомление опубликовал ООО «АйПауэр». В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 октября 2010 г. № 1592 такое уведомление должно быть опубликовано инициатором проведения общественной экологической экспертизы, а не самой организацией, которая является заказчиком.

«Общественная экологическая экспертиза должна была состояться 2 года назад, еще до начала строительства завода АКБ, а не сегодня! В связи с грубыми нарушениями законодательства мы просим исполнительные органы власти признать недействительным «Уведомление о проведении общественной экологической экспертизы проектной документации по объекту строительства: «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр, а также саму процедуру общественной экологической экспертизы, если она произойдет», - комментирует требования общественности руководитель аналитического центра организации «За свой город» Анна Канюс.

«На наш взгляд, предложенная процедура общественной экологической экспертизы, является продуманной пиар-кампанией по отвлечению внимания органов власти и общественности от серьезных угроз для окружающей среды и здоровья человека, которые несет построенный завод аккумуляторных батарей» - делает заключение Игорь Масловский.