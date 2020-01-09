ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сегодня белорусы смогут наблюдать лунное затмение

10.01.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня ночью, с 10 на 11 января, жители Беларуси смогут наблюдать полутеневое лунное затмение (если, конечно, небо не будет затянуто тучами). Об этом пишет ASTROBEL TEAM.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: NASA/Goddard/Arizona State University

Сейчас Луна в фазе полнолуния. Вечером 10 января она пересечет земную полутень. Это можно будет наблюдать из любой части Беларуси, а также со всей территории Российской Федерации, Европы, Азии, из восточной Африки и западной части Австралии.

Стоит отметить, что Луна не погрузится непосредственно в земную тень, а лишь пройдет практически целиком через земную полутень, едва затенив один из своих краев. Максимальный процент погружения Луны в земную полутень составит 89%, то есть можно будет рассмотреть потемнение края лунного диска как с помощью телескопов и биноклей, так и невооруженным глазом.

Общая продолжительность полутеневого лунного затмения от момента вхождения Луны в полутень Земли и ее выхода будет составлять 4 часа 4 минуты.




Хронология полутеневого лунного затмения в Минске и Беларуси (время минское):

  • 16.41 — восход Луны 10 января
  • 17.09 — заход Солнца 10 января
  • 20.08 — начало полутеневого затмения Луны
  • 22.10 — момент максимума полутеневого лунного затмения (Луна будет наиболее близко находится к центру земной тени)
  • 00.12 — окончание полутеневого лунного затмения 11 января.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продолжительность затмения составит 4 часа 4 минуты.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Здесь люди больше экономят». В Минске серб открыл кафе с кухней своей страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика