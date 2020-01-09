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Сегодня белорусы смогут наблюдать лунное затмение
Источник материала: Tut.by
Сегодня ночью, с 10 на 11 января, жители Беларуси смогут наблюдать полутеневое лунное затмение (если, конечно, небо не будет затянуто тучами). Об этом
Сейчас Луна в фазе полнолуния. Вечером 10 января она пересечет земную полутень. Это можно будет наблюдать из любой части Беларуси, а также со всей территории Российской Федерации, Европы, Азии, из восточной Африки и западной части Австралии.
Стоит отметить, что Луна не погрузится непосредственно в земную тень, а лишь пройдет практически целиком через земную полутень, едва затенив один из своих краев. Максимальный процент погружения Луны в земную полутень составит 89%, то есть можно будет рассмотреть потемнение края лунного диска как с помощью телескопов и биноклей, так и невооруженным глазом.
Общая продолжительность полутеневого лунного затмения от момента вхождения Луны в полутень Земли и ее выхода будет составлять 4 часа 4 минуты.
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Продолжительность затмения составит 4 часа 4 минуты.
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