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«Здесь люди больше экономят». В Минске серб открыл кафе с кухней своей страны

10.01.2020 07:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске на месте бывшего кафе «Радзивилл» возле «Журавинки» открылось кафе сербской кухни. Хозяин заведения — 55-летний серб Петар Мркшич, сам стоит за барной стойкой. Он рассказал о вложениях в объект, а также о блюдах из меню.


Петар переехал в Беларусь в 1995 году. Более 20 лет он проработал в казино менеджером, а до этого, говорит, не был связан с общепитом. Когда ушел из казино, стал искать место с хорошим трафиком и небольшой арендой под свое заведение. Петар хотел, чтобы новая работа была связана с общением с людьми, так как это ему нравится больше всего.

— Знакомые подсказали, что это место продается. В октябре 2018 года я купил юрлицо, помещение государственное, я его арендую. Потом я постепенно делал ремонт, тут была старенькая стекляшка — ее снесли, построили эту большую террасу.




В июле перед Европейский играми ремонт закончили. В объект вложили порядка 40 тысяч долларов. Заведение при этом не закрывалось и продолжало работать со старым меню, оно действует и сейчас — европейская кухня с салатом «Цезарь». Петар говорит, что хочет от него отказаться и сократить список до наименований из сербской кухни. Готовит, кстати, здесь повар из Сербии.

— У нас традиционная кухня. Как правило, это блюда на гриле, такую еду вы сможете увидеть в каждом кафе в Сербии. Например, сомун — это крестец из свинины, который запекается цельным куском, рулька, которая долго тушится, вешалица, плескавица и свиные шарики. Стоят эти позиции 8−9 рублей, — говорит Петар.




У Петара есть идея продавать тут сербские напитки — он уже сам готовит настойку, которая называется «сербский чай», подается горячей. Но поставщиков алкоголя, — например, той же ракии или вина, в стране пока нет.

На стенах висят фотографии из советских фильмов, пару снимков Белграда, в зале играет сербская музыка. Дизайн заведения непримечательный и простой. Все очень по-домашнему и немного аутентично.

— Может, чуть-чуть хаотично и немного неправильно сделано, но мне хочется, чтобы сюда приходили люди с разным достатком и разного возраста. Сербы ко мне уже приходят, но на одних сербах я не выживу, хочу, чтобы ко мне приходили белорусы.




Петар говорит, сюда часто заглядывают иностранцы — в подтверждение хозяин заведения показывает нам отзыв на пять звезд от гостя из Дублина. А сравнивая белорусов с сербами, говорит, что у нас нет культуры ходить в кафе.

— Там люди даже кофе не пьют утром дома — спустились, с соседями пообщались, выпили кофе, съели круассан. Там люди ходят в кафе намного больше. Так исторически сложилось. А здесь больше экономят.

На террасе сейчас порядка 30 мест — поднявшись по лестнице, можно попасть в зал на 10 человек.

— Хорошо, если мы будем заполнять то, что есть сейчас, — говорит напоследок Петар.

Несколько позиций из меню:

Вешалица — это кусок свинины, подается с фирменным творожным соусом. 8 — 12 рублей

Плескавица — это говяжий фарш, подается с овощами и булкой. 8 — 12 рублей

Сербские пончики — это острые шарики из говяжьего фарша, внутри сыр, подают тоже с булкой. 3 штуки — 9 рублей, 5 — 13 рублей

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Теги: Минск
 
 
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Хозяин заведения - 55-летний серб Петар Мркшич, он сам стоит и за барной стойкой и управляет кафе. Он рассказал нам о вложениях в объект, а также о блюдах из меню.
 
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