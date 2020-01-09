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«Здесь люди больше экономят». В Минске серб открыл кафе с кухней своей страны
Источник материала: Tut.by
В Минске на месте бывшего кафе «Радзивилл» возле «Журавинки» открылось кафе сербской кухни. Хозяин заведения — 55-летний серб Петар Мркшич, сам стоит за барной стойкой. Он рассказал о вложениях в объект, а также о блюдах из меню.
Петар переехал в Беларусь в 1995 году. Более 20 лет он проработал в казино менеджером, а до этого, говорит, не был связан с общепитом. Когда ушел из казино, стал искать место с хорошим трафиком и небольшой арендой под свое заведение. Петар хотел, чтобы новая работа была связана с общением с людьми, так как это ему нравится больше всего.
— Знакомые подсказали, что это место продается. В октябре 2018 года я купил юрлицо, помещение государственное, я его арендую. Потом я постепенно делал ремонт, тут была старенькая стекляшка — ее снесли, построили эту большую террасу.
В июле перед Европейский играми ремонт закончили. В объект вложили порядка 40 тысяч долларов. Заведение при этом не закрывалось и продолжало работать со старым меню, оно действует и сейчас — европейская кухня с салатом «Цезарь». Петар говорит, что хочет от него отказаться и сократить список до наименований из сербской кухни. Готовит, кстати, здесь повар из Сербии.
— У нас традиционная кухня. Как правило, это блюда на гриле, такую еду вы сможете увидеть в каждом кафе в Сербии. Например, сомун — это крестец из свинины, который запекается цельным куском, рулька, которая долго тушится, вешалица, плескавица и свиные шарики. Стоят эти позиции 8−9 рублей, — говорит Петар.
У Петара есть идея продавать тут сербские напитки — он уже сам готовит настойку, которая называется «сербский чай», подается горячей. Но поставщиков алкоголя, — например, той же ракии или вина, в стране пока нет.
На стенах висят фотографии из советских фильмов, пару снимков Белграда, в зале играет сербская музыка. Дизайн заведения непримечательный и простой. Все очень по-домашнему и немного аутентично.
— Может, чуть-чуть хаотично и немного неправильно сделано, но мне хочется, чтобы сюда приходили люди с разным достатком и разного возраста. Сербы ко мне уже приходят, но на одних сербах я не выживу, хочу, чтобы ко мне приходили белорусы.
Петар говорит, сюда часто заглядывают иностранцы — в подтверждение хозяин заведения показывает нам отзыв на пять звезд от гостя из Дублина. А сравнивая белорусов с сербами, говорит, что у нас нет культуры ходить в кафе.
— Там люди даже кофе не пьют утром дома — спустились, с соседями пообщались, выпили кофе, съели круассан. Там люди ходят в кафе намного больше. Так исторически сложилось. А здесь больше экономят.
На террасе сейчас порядка 30 мест — поднявшись по лестнице, можно попасть в зал на 10 человек.
— Хорошо, если мы будем заполнять то, что есть сейчас, — говорит напоследок Петар.
Несколько позиций из меню:
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Хозяин заведения - 55-летний серб Петар Мркшич, он сам стоит и за барной стойкой и управляет кафе. Он рассказал нам о вложениях в объект, а также о блюдах из меню.
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