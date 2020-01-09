Валютных вкладов с короткими сроками становится все меньше. Сколько на них можно заработать?

Источник материала: Tut.by

Ставки по «коротким» депозитам — на месяц и на год — в иностранной валюте не стали для белорусов новогодним подарком. Они продолжают падать. И иногда очень сильно. Вместе с currency.com посмотрели, какие самые выгодные варианты вкладов в долларах, евро и российских рублях есть сейчас в банках.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Вклады в долларах

В этом сегменте появился новый игрок — Статусбанк , который предоставил своим вкладчикам возможность открывать безотзывные годовые вклады в долларах под 0,01% годовых. Три банка подняли ставки по годовым депозитам: Банк БелВЭБ и Идея Банк — на 0,2% годовых, Технобанк — на 0,3% годовых.

Остальные банки сохранили ставки такими же, как и в декабре, либо снизили. Причем весьма существенно. Например, Банк Решение — почти в два раза сократил ставку по годовому депозиту. Франсабанк — на треть, Цептер Банк — на четверть.

Самая высокая ставка по вкладу на год — 2,1% годовых, самая высокая по вкладу на месяц — 0,8% годовых.

Банк, вклад, срок размещения Ставка в декабре (изменение ставки), ставка сегодня Отзывный/ безотзывный Белорусский народный банк, Вклад в будущее на 12 месяцев 2,25% (-0,5%), 1,75% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь), ВТБ-Enter на 13 месяцев 1,9% (-0,1%), 1,8% безотзывный РРБ Банк, Infinite на 12 месяцев 0,01% (-), 0,01% безотзывный Белагропромбанк, Плюс к стабильности на 370 дней 1,9% (-0,5%), 1,4% безотзывный Белагропромбанк, Плюс к стабильности на 35 дней 0,4% (-), 0,4% безотзывный Беларусбанк, Интернет-депозит-Тренд на 12 месяцев 1,3% (-), 1,3% безотзывный Банк БелВЭБ, Персональный на 13 месяцев 1,8% (+0,2%), 2,0% безотзывный Белинвестбанк, Личный выбор на 13 месяцев 0,7% (-), 0,7% безотзывный БПС-Сбербанк, Сохраняй на 12 месяцев 0,6% (-), 0,6% безотзывный БТА Банк, БТА Мини на 35 дней 0,6% (-0,3%), 0,3% безотзывный БТА Банк, БТА Рекордный на 12 месяцев 1,7% (-), 1,7% безотзывный Банк Решение, Online-решение на 12 месяцев 1,9% (-0,9%), 1% безотзывный Идея Банк, Валютный фирменный онлайн 12 1,7% (+0,2%), 1,9% безотзывный Банк Дабрабыт, Шчодры на 12 месяцев 1% (-), 1% безотзывный МТБанк, Актуальный на 12 месяцев 0,25% (-), 0,25% безотзывный Паритетбанк, Стабильный доход на 12 месяцев 1,6% (-0,2%), 1,4% безотзывный Приорбанк, Выше.net на 12 месяцев 0,1% (-), 0,1% отзывный Статусбанк, Бережливые бабки на 13 месяцев — (-), 0,01% безотзывный Технобанк, е-Спринт на 35 дней 0,5% (-), 0,5% отзывный Технобанк, Отличный на 12 месяцев 1,5% (+0,3%), 1,8% безотзывный Франсабанк, Верный расчет плюс на 12 месяцев 2,2% (-0,8%), 1,4% безотзывный Цептер Банк, Цептер Аккорд на 1 месяц 1,3% (-0,5%), 0,8% безотзывный Цептер Банк, Цептер Этюд на 12 месяцев 2,8% (-0,7%), 2,1% безотзывный

Банк, вклад, срок размещения Ставка в декабре (изменение ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк, Вклад в будущее на 12 месяцев (безотзывный) 2,25% (-0,5%), 1,75% Банк ВТБ (Беларусь), ВТБ-Enter на 13 месяцев (безотзывный) 1,9% (-0,1%), 1,8% РРБ Банк, Infinite на 12 месяцев (безотзывный) 0,01% (-), 0,01% Белагропромбанк, Плюс к стабильности на 370 дней (безотзывный) 1,9% (-0,5%), 1,4% Белагропромбанк, Плюс к стабильности на 35 дней (безотзывный) 0,4% (-), 0,4% Беларусбанк, Интернет-депозит-Тренд на 12 месяцев (безотзывный) 1,3% (-), 1,3% Банк БелВЭБ, Персональный на 13 месяцев (безотзывный) 1,8% (+0,2%), 2,0% Белинвестбанк, Личный выбор на 13 месяцев (безотзывный) 0,7% (-), 0,7% БПС-Сбербанк, Сохраняй на 12 месяцев (безотзывный) 0,6% (-), 0,6% БТА Банк, БТА Мини на 35 дней (безотзывный) 0,6% (-0,3%), 0,3% БТА Банк, БТА Рекордный на 12 месяцев (безотзывный) 1,7% (-), 1,7% Банк Решение, Online-решение на 12 месяцев (безотзывный) 1,9% (-0,9%), 1% Идея Банк, Валютный фирменный онлайн 12 (безотзывный) 1,7% (+0,2%), 1,9% Банк Дабрабыт, Шчодры на 12 месяцев (безотзывный) 1% (-), 1% МТБанк, Актуальный на 12 месяцев (безотзывный) 0,25% (-), 0,25% Паритетбанк, Стабильный доход на 12 месяцев (безотзывный) 1,6% (-0,2%), 1,4% Приорбанк, Выше.net на 12 месяцев (отзывный) 0,1% (-), 0,1% Статусбанк, Бережливые бабки на 13 месяцев (безотзывный) — (-), 0,01% Технобанк, е-Спринт на 35 дней (отзывный) 0,5% (-), 0,5% Технобанк, Отличный на 12 месяцев (безотзывный) 1,5% (+0,3%), 1,8% Франсабанк, Верный расчет плюс на 12 месяцев (безотзывный) 2,2% (-0,8%), 1,4% Цептер Банк, Цептер Аккорд на 1 месяц (безотзывный) 1,3% (-0,5%), 0,8% Цептер Банк, Цептер Этюд на 12 месяцев (безотзывный) 2,8% (-0,7%), 2,1%

Вклады в евро

В сегменте евро традиционно происходят легкие колебания, которые в общем и целом не делают картину столь удручающей, как в ситуации с долларом.

Больше всех выделились в этом месяце Банк Решение (снижение ставки на 0,8% годовых) и Банк Дабрабыт (снижение ставки на 0,09% годовых), в итоге в последнем получилась самая низкая ставка на рынке в 0,01% годовых.

Самая высокая ставка по вкладу на год — 1,6% годовых, самая высокая по вкладу на месяц — 0,5% годовых (оба депозита безотзывные, и оба в Цептер Банке ).

Банк, вклад, срок размещения Ставка в декабре (изменение ставки), ставка сегодня Отзывный/ безотзывный Белорусский народный банк, Вклад в будущее на 12 месяцев 0,3% (-), 0,3% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь), ВТБ-Enter на 13 месяцев 0,1% (-), 0,1% безотзывный Белагропромбанк, Плюс к стабильности на 370 дней 1,1% (-0,4), 0,7% безотзывный Белагропромбанк, Плюс к стабильности на 35 дней 0,2% (-), 0,2% безотзывный Беларусбанк, Интернет-депозит-Тренд на 12 месяцев 0,8% (-0,25%), 0,55% безотзывный Банк БелВЭБ, Персональный на 13 месяцев 1% (-0,2%), 0,8% безотзывный Белинвестбанк, Личный выбор на 13 месяцев 0,1% (-), 0,1% безотзывный БТА Банк, БТА Мини на 35 дней 0,1% (-), 0,1% безотзывный БТА Банк, БТА Рекордный на 12 месяцев 0,6% (-), 0,6% безотзывный Банк Решение, «Online-решение» на 13 месяцев 1,3% (-0,8%), 0,5% безотзывный Идея Банк, Валютный фирменный онлайн 12 1,2% (-), 1,2% безотзывный Банк Дабрабыт, Шчодры на 12 месяцев 0,1% (-0,09%), 0,01% безотзывный МТБанк, Актуальный на 12 месяцев 0,25% (-), 0,25% безотзывный Паритетбанк, Стабильный доход на 12 месяцев 0,5% (-), 0,5% безотзывный Приорбанк, Выше.net на 12 месяцев 0,1% (-), 0,1% отзывный РРБ Банк, Infinite на 12 месяцев 0,01% (-), 0,01% безотзывный Технобанк, е-Спринт на 35 дней 0,3% (-), 0,3% отзывный Технобанк, Отличный на 12 месяцев 0,7% (-), 0,7% безотзывный Франсабанк, Верный расчет на 12 месяцев 1% (-), 1% безотзывный Цептер Банк, Цептер Аккорд на 1 месяц 0,7% (-0,2%), 0,5% безотзывный Цептер Банк, Цептер Этюд на 12 месяцев 1,8% (-0,2%), 1,6% безотзывный

Банк, вклад, срок размещения Ставка в декабре (изменение ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк, Вклад в будущее на 12 месяцев (безотзывный) 0,3% (-), 0,3% Банк ВТБ (Беларусь), ВТБ-Enter на 13 месяцев (безотзывный) 0,1% (-), 0,1% Белагропромбанк, Плюс к стабильности на 370 дней (безотзывный) 1,1% (-0,4), 0,7% Белагропромбанк, Плюс к стабильности на 35 дней (безотзывный) 0,2% (-), 0,2% Беларусбанк, Интернет-депозит-Тренд на 12 месяцев (безотзывный) 0,8% (-0,25%), 0,55% Банк БелВЭБ, Персональный на 13 месяцев (безотзывный) 1% (-0,2%), 0,8% Белинвестбанк, Личный выбор на 13 месяцев (безотзывный) 0,1% (-), 0,1% БТА Банк, БТА Мини на 35 дней (безотзывный) 0,1% (-), 0,1% БТА Банк, БТА Рекордный на 12 месяцев (безотзывный) 0,6% (-), 0,6% Банк Решение, «Online-решение» на 13 месяцев (безотзывный) 1,3% (-0,8%), 0,5% Идея Банк, Валютный фирменный онлайн 12 (безотзывный) 1,2% (-), 1,2% Банк Дабрабыт, Шчодры на 12 месяцев (безотзывный) 0,1% (-0,09%), 0,01% МТБанк, Актуальный на 12 месяцев (безотзывный) 0,25% (-), 0,25% Паритетбанк, Стабильный доход на 12 месяцев (безотзывный) 0,5% (-), 0,5% Приорбанк, Выше.net на 12 месяцев (отзывный) 0,1% (-), 0,1% РРБ Банк, Infinite на 12 месяцев (безотзывный) 0,01% (-), 0,01% Технобанк, е-Спринт на 35 дней (отзывный) 0,3% (-), 0,3% Технобанк, Отличный на 12 месяцев (безотзывный) 0,7% (-), 0,7% Франсабанк, Верный расчет на 12 месяцев (безотзывный) 1% (-), 1% Цептер Банк, Цептер Аккорд на 1 месяц (безотзывный) 0,7% (-0,2%), 0,5% Цептер Банк, Цептер Этюд на 12 месяцев (безотзывный) 1,8% (-0,2%), 1,6%

Вклады в российских рублях

В сегменте российского рубля большинство банков дружно равняются на ставку 5,8−6% годовых.

Самая высокая ставка по вкладу на год — 6,5% годовых ( БелВЭБ , безотзывный), самая высокая по вкладу на месяц — 2,5% годовых ( Белагропромбанк , безотзывный). Стоит отметить, что пока это единственный вариант вложения на месяц, остальные банки такие варианты убрали.

Банк, вклад, срок размещения Ставка в декабре (изменение ставки), ставка сегодня Отзывный/ безотзывный Белорусский народный банк, Вклад в будущее на 12 месяцев 6% (-), 5,75% безотзывный Банк ВТБ, Окно возможностей на 13 месяцев 5,4% (-), 5,4% безотзывный РРБ Банк, Безотзывный на 13 месяцев 6% (-2,5%), 3,5% безотзывный Белагропромбанк, Плюс к стабильности на 370 дней 5,5% (-0,2%), 5,3% безотзывный Белагропромбанк, Плюс к стабильности на 35 дней 2,75% (-0,25%), 2,5% безотзывный Беларусбанк, Интернет-депозит-Тренд на 12 месяцев 5% (-0,25%), 4,75% безотзывный Банк БелВЭБ, Персональный на 12 месяцев 7% (-0,5%), 6,5% Безотзывный Белинвестбанк, Личный выбор на 13 месяцев 6% (-), 6,0% безотзывный БПС-Сбербанк, Сохраняй на 12 месяцев 4,5% (-), 4,5% безотзывный БТА Банк, БТА Рекордный на 12 месяцев 6% (-0,2%), 5,8% безотзывный Банк Решение, Формула успеха на 13 месяцев 7% (-1,5%), 5,5% безотзывный Банк Дабрабыт, Шчодры на 13 месяцев 4% (-), 4% безотзывный Паритетбанк, Стабильный доход на 12 месяцев 6% (-0,2%), 5,8% безотзывный Приорбанк, Пять звёзд на 12 месяцев 3% (-), 3% отзывный Технобанк, Отличный на 12 месяцев 5,3% (+0,5%), 5,8% безотзывный Франсабанк, Верный расчет на 12 месяцев 5,8% (-), 5,8% безотзывный Цептер Банк, Цептер Этюд на 12 месяцев 6,2% (-), 6,2% безотзывный

Банк, вклад, срок размещения Ставка в декабре (изменение ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк, Вклад в будущее на 12 месяцев (безотзывный) 6% (-), 5,75% Банк ВТБ, Окно возможностей на 13 месяцев (безотзывный) 5,4% (-), 5,4% РРБ Банк, Безотзывный на 13 месяцев 6% (-2,5%), 3,5% Белагропромбанк, Плюс к стабильности на 370 дней (безотзывный) 5,5% (-0,2%), 5,3% Белагропромбанк, Плюс к стабильности на 35 дней (безотзывный) 2,75% (-0,25%), 2,5% Беларусбанк, Интернет-депозит-Тренд на 12 месяцев (безотзывный) 5% (-0,25%), 4,75% Банк БелВЭБ, Персональный на 12 месяцев (безотзывный) 7% (-0,5%), 6,5% Белинвестбанк, Личный выбор на 13 месяцев (безотзывный) 6% (-), 6,0% БПС-Сбербанк, Сохраняй на 12 месяцев (безотзывный) 4,5% (-), 4,5% БТА Банк, БТА Рекордный на 12 месяцев (безотзывный) 6% (-0,2%), 5,8% Банк Решение, Формула успеха на 13 месяцев (безотзывный) 7% (-1,5%), 5,5% Банк Дабрабыт, Шчодры на 13 месяцев (безотзывный) 4% (-), 4% Паритетбанк, Стабильный доход на 12 месяцев (безотзывный) 6% (-0,2%), 5,8% Приорбанк, Пять звезд на 12 месяцев (отзывный) 3% (-), 3% Технобанк, Отличный на 12 месяцев (безотзывный) 5,3% (+0,5%), 5,8% Франсабанк, Верный расчет на 12 месяцев (безотзывный) 5,8% (-), 5,8% Цептер Банк, Цептер Этюд на 12 месяцев (безотзывный) 6,2% (-), 6,2%

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