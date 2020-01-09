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Валютных вкладов с короткими сроками становится все меньше. Сколько на них можно заработать?

10.01.2020 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ставки по «коротким» депозитам — на месяц и на год — в иностранной валюте не стали для белорусов новогодним подарком. Они продолжают падать. И иногда очень сильно. Вместе с currency.com посмотрели, какие самые выгодные варианты вкладов в долларах, евро и российских рублях есть сейчас в банках.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Вклады в долларах

В этом сегменте появился новый игрок — Статусбанк, который предоставил своим вкладчикам возможность открывать безотзывные годовые вклады в долларах под 0,01% годовых. Три банка подняли ставки по годовым депозитам: Банк БелВЭБ и Идея Банк — на 0,2% годовых, Технобанк — на 0,3% годовых.

Остальные банки сохранили ставки такими же, как и в декабре, либо снизили. Причем весьма существенно. Например, Банк Решение — почти в два раза сократил ставку по годовому депозиту. Франсабанк — на треть, Цептер Банк — на четверть.

Самая высокая ставка по вкладу на год — 2,1% годовых, самая высокая по вкладу на месяц — 0,8% годовых.

Банк, вклад, срок размещения

Ставка в декабре (изменение ставки), ставка сегодня

Отзывный/ безотзывный

Белорусский народный банк,

Вклад в будущее на 12 месяцев

 2,25% (-0,5%), 1,75% безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь),

ВТБ-Enter на 13 месяцев

 1,9% (-0,1%), 1,8% безотзывный

РРБ Банк,

Infinite на 12 месяцев

 0,01% (-), 0,01% безотзывный

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности на 370 дней

1,9% (-0,5%), 1,4%

безотзывный

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности на 35 дней

0,4% (-), 0,4%

безотзывный

Беларусбанк,

Интернет-депозит-Тренд на 12 месяцев

1,3% (-), 1,3%

безотзывный

Банк БелВЭБ,

Персональный на 13 месяцев

1,8% (+0,2%), 2,0%

безотзывный

Белинвестбанк,

Личный выбор на 13 месяцев

0,7% (-), 0,7%

безотзывный

БПС-Сбербанк,

Сохраняй на 12 месяцев

0,6% (-), 0,6%

безотзывный

БТА Банк,

БТА Мини на 35 дней

0,6% (-0,3%), 0,3%

безотзывный

БТА Банк,

БТА Рекордный на 12 месяцев

1,7% (-), 1,7%

безотзывный

Банк Решение,

Online-решение на 12 месяцев

1,9% (-0,9%), 1%

безотзывный

Идея Банк,

Валютный фирменный онлайн 12

1,7% (+0,2%), 1,9%

безотзывный

Банк Дабрабыт,

Шчодры на 12 месяцев

1% (-), 1%

безотзывный

МТБанк,

Актуальный на 12 месяцев

0,25% (-), 0,25%

безотзывный

Паритетбанк,

Стабильный доход на 12 месяцев

1,6% (-0,2%), 1,4%

безотзывный

Приорбанк,

Выше.net на 12 месяцев

0,1% (-), 0,1%

отзывный

Статусбанк,

Бережливые бабки на 13 месяцев

— (-), 0,01%

безотзывный

Технобанк,

е-Спринт на 35 дней

0,5% (-), 0,5%

отзывный

Технобанк,

Отличный на 12 месяцев

1,5% (+0,3%), 1,8%

безотзывный

Франсабанк,

Верный расчет плюс на 12 месяцев

2,2% (-0,8%), 1,4%

безотзывный

Цептер Банк,

Цептер Аккорд на 1 месяц

1,3% (-0,5%), 0,8%

безотзывный

Цептер Банк,

Цептер Этюд на 12 месяцев

2,8% (-0,7%), 2,1%

безотзывный

Банк, вклад, срок размещения

Ставка в декабре (изменение ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,

Вклад в будущее на 12 месяцев (безотзывный)

 2,25% (-0,5%), 1,75%

Банк ВТБ (Беларусь),

ВТБ-Enter на 13 месяцев (безотзывный)

 1,9% (-0,1%), 1,8%

РРБ Банк,

Infinite на 12 месяцев (безотзывный)

 0,01% (-), 0,01%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности на 370 дней (безотзывный)

1,9% (-0,5%), 1,4%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности на 35 дней (безотзывный)

0,4% (-), 0,4%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-Тренд на 12 месяцев (безотзывный)

1,3% (-), 1,3%

Банк БелВЭБ,

Персональный на 13 месяцев (безотзывный)

1,8% (+0,2%), 2,0%

Белинвестбанк,

Личный выбор на 13 месяцев (безотзывный)

0,7% (-), 0,7%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй на 12 месяцев (безотзывный)

0,6% (-), 0,6%

БТА Банк,

БТА Мини на 35 дней (безотзывный)

0,6% (-0,3%), 0,3%

БТА Банк,

БТА Рекордный на 12 месяцев (безотзывный)

1,7% (-), 1,7%

Банк Решение,

Online-решение на 12 месяцев (безотзывный)

1,9% (-0,9%), 1%

Идея Банк,

Валютный фирменный онлайн 12 (безотзывный)

1,7% (+0,2%), 1,9%

Банк Дабрабыт,

Шчодры на 12 месяцев (безотзывный)

1% (-), 1%

МТБанк,

Актуальный на 12 месяцев (безотзывный)

0,25% (-), 0,25%

Паритетбанк,

Стабильный доход на 12 месяцев (безотзывный)

1,6% (-0,2%), 1,4%

Приорбанк,

Выше.net на 12 месяцев (отзывный)

0,1% (-), 0,1%

Статусбанк,

Бережливые бабки на 13 месяцев (безотзывный)

— (-), 0,01%

Технобанк,

е-Спринт на 35 дней (отзывный)

0,5% (-), 0,5%

Технобанк,

Отличный на 12 месяцев (безотзывный)

1,5% (+0,3%), 1,8%

Франсабанк,

Верный расчет плюс на 12 месяцев (безотзывный)

2,2% (-0,8%), 1,4%

Цептер Банк,

Цептер Аккорд на 1 месяц (безотзывный)

1,3% (-0,5%), 0,8%

Цептер Банк,

Цептер Этюд на 12 месяцев (безотзывный)

2,8% (-0,7%), 2,1%

Вклады в евро

В сегменте евро традиционно происходят легкие колебания, которые в общем и целом не делают картину столь удручающей, как в ситуации с долларом.

Больше всех выделились в этом месяце Банк Решение (снижение ставки на 0,8% годовых) и Банк Дабрабыт (снижение ставки на 0,09% годовых), в итоге в последнем получилась самая низкая ставка на рынке в 0,01% годовых.

Самая высокая ставка по вкладу на год — 1,6% годовых, самая высокая по вкладу на месяц — 0,5% годовых (оба депозита безотзывные, и оба в Цептер Банке).

Банк, вклад, срок размещения

Ставка в декабре (изменение ставки), ставка сегодня

Отзывный/ безотзывный

Белорусский народный банк,

Вклад в будущее на 12 месяцев

 0,3% (-), 0,3% безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь),

ВТБ-Enter на 13 месяцев

 0,1% (-), 0,1% безотзывный

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности на 370 дней

1,1% (-0,4), 0,7%

безотзывный

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности на 35 дней

0,2% (-), 0,2%

безотзывный

Беларусбанк,

Интернет-депозит-Тренд на 12 месяцев

0,8% (-0,25%), 0,55%

безотзывный

Банк БелВЭБ,

Персональный на 13 месяцев

1% (-0,2%), 0,8%

безотзывный

Белинвестбанк,

Личный выбор на 13 месяцев

0,1% (-), 0,1%

безотзывный

БТА Банк,

БТА Мини на 35 дней

0,1% (-), 0,1%

безотзывный

БТА Банк,

БТА Рекордный на 12 месяцев

0,6% (-), 0,6%

безотзывный

Банк Решение,

«Online-решение» на 13 месяцев

1,3% (-0,8%), 0,5%

безотзывный

Идея Банк,

Валютный фирменный онлайн 12

1,2% (-), 1,2%

безотзывный

Банк Дабрабыт,

Шчодры на 12 месяцев

0,1% (-0,09%), 0,01%

безотзывный

МТБанк,

Актуальный на 12 месяцев

0,25% (-), 0,25%

безотзывный

Паритетбанк,

Стабильный доход на 12 месяцев

0,5% (-), 0,5%

безотзывный

Приорбанк,

Выше.net на 12 месяцев

0,1% (-), 0,1%

отзывный

РРБ Банк,

Infinite на 12 месяцев

0,01% (-), 0,01%

безотзывный

Технобанк,

е-Спринт на 35 дней

0,3% (-), 0,3%

отзывный

Технобанк,

Отличный на 12 месяцев

0,7% (-), 0,7%

безотзывный

Франсабанк,

Верный расчет на 12 месяцев

1% (-), 1%

безотзывный

Цептер Банк,

Цептер Аккорд на 1 месяц

0,7% (-0,2%), 0,5%

безотзывный

Цептер Банк,

Цептер Этюд на 12 месяцев

1,8% (-0,2%), 1,6%

безотзывный

Банк, вклад, срок размещения

Ставка в декабре (изменение ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,

Вклад в будущее на 12 месяцев (безотзывный)

 0,3% (-), 0,3%

Банк ВТБ (Беларусь),

ВТБ-Enter на 13 месяцев (безотзывный)

 0,1% (-), 0,1%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности на 370 дней (безотзывный)

1,1% (-0,4), 0,7%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности на 35 дней (безотзывный)

0,2% (-), 0,2%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-Тренд на 12 месяцев (безотзывный)

0,8% (-0,25%), 0,55%

Банк БелВЭБ,

Персональный на 13 месяцев (безотзывный)

1% (-0,2%), 0,8%

Белинвестбанк,

Личный выбор на 13 месяцев (безотзывный)

0,1% (-), 0,1%

БТА Банк,

БТА Мини на 35 дней (безотзывный)

0,1% (-), 0,1%

БТА Банк,

БТА Рекордный на 12 месяцев (безотзывный)

0,6% (-), 0,6%

Банк Решение,

«Online-решение» на 13 месяцев (безотзывный)

1,3% (-0,8%), 0,5%

Идея Банк,

Валютный фирменный онлайн 12 (безотзывный)

1,2% (-), 1,2%

Банк Дабрабыт,

Шчодры на 12 месяцев (безотзывный)

0,1% (-0,09%), 0,01%

МТБанк,

Актуальный на 12 месяцев (безотзывный)

0,25% (-), 0,25%

Паритетбанк,

Стабильный доход на 12 месяцев (безотзывный)

0,5% (-), 0,5%

Приорбанк,

Выше.net на 12 месяцев (отзывный)

0,1% (-), 0,1%

РРБ Банк,

Infinite на 12 месяцев (безотзывный)

0,01% (-), 0,01%

Технобанк,

е-Спринт на 35 дней (отзывный)

0,3% (-), 0,3%

Технобанк,

Отличный на 12 месяцев (безотзывный)

0,7% (-), 0,7%

Франсабанк,

Верный расчет на 12 месяцев (безотзывный)

1% (-), 1%

Цептер Банк,

Цептер Аккорд на 1 месяц (безотзывный)

0,7% (-0,2%), 0,5%

Цептер Банк,

Цептер Этюд на 12 месяцев (безотзывный)

1,8% (-0,2%), 1,6%

Вклады в российских рублях

В сегменте российского рубля большинство банков дружно равняются на ставку 5,8−6% годовых.

Самая высокая ставка по вкладу на год — 6,5% годовых (БелВЭБ, безотзывный), самая высокая по вкладу на месяц — 2,5% годовых (Белагропромбанк, безотзывный). Стоит отметить, что пока это единственный вариант вложения на месяц, остальные банки такие варианты убрали.

Банк, вклад, срок размещения

Ставка в декабре (изменение ставки), ставка сегодня

Отзывный/ безотзывный

Белорусский народный банк,

Вклад в будущее на 12 месяцев

 6% (-), 5,75% безотзывный

Банк ВТБ,

Окно возможностей на 13 месяцев

 5,4% (-), 5,4% безотзывный

РРБ Банк,

Безотзывный на 13 месяцев

 6% (-2,5%), 3,5% безотзывный

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности на 370 дней

5,5% (-0,2%), 5,3%

безотзывный

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности на 35 дней

2,75% (-0,25%), 2,5%

безотзывный

Беларусбанк,

Интернет-депозит-Тренд на 12 месяцев

5% (-0,25%), 4,75%

безотзывный

Банк БелВЭБ,

Персональный на 12 месяцев

7% (-0,5%), 6,5%

Безотзывный

Белинвестбанк,

Личный выбор на 13 месяцев

6% (-), 6,0%

безотзывный

БПС-Сбербанк,

Сохраняй на 12 месяцев

4,5% (-), 4,5%

безотзывный

БТА Банк,

БТА Рекордный на 12 месяцев

6% (-0,2%), 5,8%

безотзывный

Банк Решение,

Формула успеха на 13 месяцев

7% (-1,5%), 5,5%

безотзывный

Банк Дабрабыт,

Шчодры на 13 месяцев

4% (-), 4%

безотзывный

Паритетбанк,

Стабильный доход на 12 месяцев

6% (-0,2%), 5,8%

безотзывный

Приорбанк,

Пять звёзд на 12 месяцев

3% (-), 3%

отзывный

Технобанк,

Отличный на 12 месяцев

5,3% (+0,5%), 5,8%

безотзывный

Франсабанк,

Верный расчет на 12 месяцев

5,8% (-), 5,8%

безотзывный

Цептер Банк,

Цептер Этюд на 12 месяцев

6,2% (-), 6,2%

безотзывный

Банк, вклад, срок размещения

Ставка в декабре (изменение ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,

Вклад в будущее на 12 месяцев (безотзывный)

 6% (-), 5,75%

Банк ВТБ,

Окно возможностей на 13 месяцев (безотзывный)

 5,4% (-), 5,4%

РРБ Банк,

Безотзывный на 13 месяцев

 6% (-2,5%), 3,5%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности на 370 дней (безотзывный)

5,5% (-0,2%), 5,3%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности на 35 дней (безотзывный)

2,75% (-0,25%), 2,5%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-Тренд на 12 месяцев (безотзывный)

5% (-0,25%), 4,75%

Банк БелВЭБ,

Персональный на 12 месяцев (безотзывный)

7% (-0,5%), 6,5%

Белинвестбанк,

Личный выбор на 13 месяцев (безотзывный)

6% (-), 6,0%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй на 12 месяцев (безотзывный)

4,5% (-), 4,5%

БТА Банк,

БТА Рекордный на 12 месяцев (безотзывный)

6% (-0,2%), 5,8%

Банк Решение,

Формула успеха на 13 месяцев (безотзывный)

7% (-1,5%), 5,5%

Банк Дабрабыт,

Шчодры на 13 месяцев (безотзывный)

4% (-), 4%

Паритетбанк,

Стабильный доход на 12 месяцев (безотзывный)

6% (-0,2%), 5,8%

Приорбанк,

Пять звезд на 12 месяцев (отзывный)

3% (-), 3%

Технобанк,

Отличный на 12 месяцев (безотзывный)

5,3% (+0,5%), 5,8%

Франсабанк,

Верный расчет на 12 месяцев (безотзывный)

5,8% (-), 5,8%

Цептер Банк,

Цептер Этюд на 12 месяцев (безотзывный)

6,2% (-), 6,2%

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Ставки по «коротким» депозитам - на месяц и на год - в иностранной валюте не стали для белорусов новогодним подарком.
 
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