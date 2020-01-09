Валютных вкладов с короткими сроками становится все меньше. Сколько на них можно заработать?

Ставки по «коротким» депозитам — на месяц и на год — в иностранной валюте не стали для белорусов новогодним подарком. Они продолжают падать. И иногда очень сильно. Вместе с currency.com посмотрели, какие самые выгодные варианты вкладов в долларах, евро и российских рублях есть сейчас в банках.
Вклады в долларах
В этом сегменте появился новый игрок — Статусбанк, который предоставил своим вкладчикам возможность открывать безотзывные годовые вклады в долларах под 0,01% годовых. Три банка подняли ставки по годовым депозитам: Банк БелВЭБ и Идея Банк — на 0,2% годовых, Технобанк — на 0,3% годовых.
Остальные банки сохранили ставки такими же, как и в декабре, либо снизили. Причем весьма существенно. Например, Банк Решение — почти в два раза сократил ставку по годовому депозиту. Франсабанк — на треть, Цептер Банк — на четверть.
Самая высокая ставка по вкладу на год — 2,1% годовых, самая высокая по вкладу на месяц — 0,8% годовых.
Банк, вклад, срок размещения
Ставка в декабре (изменение ставки), ставка сегодня
Отзывный/ безотзывный
Белорусский народный банк,
Вклад в будущее на 12 месяцев
2,25% (-0,5%), 1,75%
безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь),
ВТБ-Enter на 13 месяцев
1,9% (-0,1%), 1,8%
безотзывный
РРБ Банк,
Infinite на 12 месяцев
0,01% (-), 0,01%
безотзывный
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности на 370 дней
1,9% (-0,5%), 1,4%
безотзывный
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности на 35 дней
0,4% (-), 0,4%
безотзывный
Беларусбанк,
Интернет-депозит-Тренд на 12 месяцев
1,3% (-), 1,3%
безотзывный
Банк БелВЭБ,
Персональный на 13 месяцев
1,8% (+0,2%), 2,0%
безотзывный
Белинвестбанк,
Личный выбор на 13 месяцев
0,7% (-), 0,7%
безотзывный
БПС-Сбербанк,
Сохраняй на 12 месяцев
0,6% (-), 0,6%
безотзывный
БТА Банк,
БТА Мини на 35 дней
0,6% (-0,3%), 0,3%
безотзывный
БТА Банк,
БТА Рекордный на 12 месяцев
1,7% (-), 1,7%
безотзывный
Банк Решение,
Online-решение на 12 месяцев
1,9% (-0,9%), 1%
безотзывный
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн 12
1,7% (+0,2%), 1,9%
безотзывный
Банк Дабрабыт,
Шчодры на 12 месяцев
1% (-), 1%
безотзывный
МТБанк,
Актуальный на 12 месяцев
0,25% (-), 0,25%
безотзывный
Паритетбанк,
Стабильный доход на 12 месяцев
1,6% (-0,2%), 1,4%
безотзывный
Приорбанк,
Выше.net на 12 месяцев
0,1% (-), 0,1%
отзывный
Статусбанк,
Бережливые бабки на 13 месяцев
— (-), 0,01%
безотзывный
Технобанк,
е-Спринт на 35 дней
0,5% (-), 0,5%
отзывный
Технобанк,
Отличный на 12 месяцев
1,5% (+0,3%), 1,8%
безотзывный
Франсабанк,
Верный расчет плюс на 12 месяцев
2,2% (-0,8%), 1,4%
безотзывный
Цептер Банк,
Цептер Аккорд на 1 месяц
1,3% (-0,5%), 0,8%
безотзывный
Цептер Банк,
Цептер Этюд на 12 месяцев
2,8% (-0,7%), 2,1%
безотзывный
Банк, вклад, срок размещения
Ставка в декабре (изменение ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Вклад в будущее на 12 месяцев (безотзывный)
2,25% (-0,5%), 1,75%
Банк ВТБ (Беларусь),
ВТБ-Enter на 13 месяцев (безотзывный)
1,9% (-0,1%), 1,8%
РРБ Банк,
Infinite на 12 месяцев (безотзывный)
0,01% (-), 0,01%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности на 370 дней (безотзывный)
1,9% (-0,5%), 1,4%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности на 35 дней (безотзывный)
0,4% (-), 0,4%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-Тренд на 12 месяцев (безотзывный)
1,3% (-), 1,3%
Банк БелВЭБ,
Персональный на 13 месяцев (безотзывный)
1,8% (+0,2%), 2,0%
Белинвестбанк,
Личный выбор на 13 месяцев (безотзывный)
0,7% (-), 0,7%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй на 12 месяцев (безотзывный)
0,6% (-), 0,6%
БТА Банк,
БТА Мини на 35 дней (безотзывный)
0,6% (-0,3%), 0,3%
БТА Банк,
БТА Рекордный на 12 месяцев (безотзывный)
1,7% (-), 1,7%
Банк Решение,
Online-решение на 12 месяцев (безотзывный)
1,9% (-0,9%), 1%
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн 12 (безотзывный)
1,7% (+0,2%), 1,9%
Банк Дабрабыт,
Шчодры на 12 месяцев (безотзывный)
1% (-), 1%
МТБанк,
Актуальный на 12 месяцев (безотзывный)
0,25% (-), 0,25%
Паритетбанк,
Стабильный доход на 12 месяцев (безотзывный)
1,6% (-0,2%), 1,4%
Приорбанк,
Выше.net на 12 месяцев (отзывный)
0,1% (-), 0,1%
Статусбанк,
Бережливые бабки на 13 месяцев (безотзывный)
— (-), 0,01%
Технобанк,
е-Спринт на 35 дней (отзывный)
0,5% (-), 0,5%
Технобанк,
Отличный на 12 месяцев (безотзывный)
1,5% (+0,3%), 1,8%
Франсабанк,
Верный расчет плюс на 12 месяцев (безотзывный)
2,2% (-0,8%), 1,4%
Цептер Банк,
Цептер Аккорд на 1 месяц (безотзывный)
1,3% (-0,5%), 0,8%
Цептер Банк,
Цептер Этюд на 12 месяцев (безотзывный)
2,8% (-0,7%), 2,1%
Вклады в евро
В сегменте евро традиционно происходят легкие колебания, которые в общем и целом не делают картину столь удручающей, как в ситуации с долларом.
Больше всех выделились в этом месяце Банк Решение (снижение ставки на 0,8% годовых) и Банк Дабрабыт (снижение ставки на 0,09% годовых), в итоге в последнем получилась самая низкая ставка на рынке в 0,01% годовых.
Самая высокая ставка по вкладу на год — 1,6% годовых, самая высокая по вкладу на месяц — 0,5% годовых (оба депозита безотзывные, и оба в Цептер Банке).
Банк, вклад, срок размещения
Ставка в декабре (изменение ставки), ставка сегодня
Отзывный/ безотзывный
Белорусский народный банк,
Вклад в будущее на 12 месяцев
0,3% (-), 0,3%
безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь),
ВТБ-Enter на 13 месяцев
0,1% (-), 0,1%
безотзывный
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности на 370 дней
1,1% (-0,4), 0,7%
безотзывный
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности на 35 дней
0,2% (-), 0,2%
безотзывный
Беларусбанк,
Интернет-депозит-Тренд на 12 месяцев
0,8% (-0,25%), 0,55%
безотзывный
Банк БелВЭБ,
Персональный на 13 месяцев
1% (-0,2%), 0,8%
безотзывный
Белинвестбанк,
Личный выбор на 13 месяцев
0,1% (-), 0,1%
безотзывный
БТА Банк,
БТА Мини на 35 дней
0,1% (-), 0,1%
безотзывный
БТА Банк,
БТА Рекордный на 12 месяцев
0,6% (-), 0,6%
безотзывный
Банк Решение,
«Online-решение» на 13 месяцев
1,3% (-0,8%), 0,5%
безотзывный
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн 12
1,2% (-), 1,2%
безотзывный
Банк Дабрабыт,
Шчодры на 12 месяцев
0,1% (-0,09%), 0,01%
безотзывный
МТБанк,
Актуальный на 12 месяцев
0,25% (-), 0,25%
безотзывный
Паритетбанк,
Стабильный доход на 12 месяцев
0,5% (-), 0,5%
безотзывный
Приорбанк,
Выше.net на 12 месяцев
0,1% (-), 0,1%
отзывный
РРБ Банк,
Infinite на 12 месяцев
0,01% (-), 0,01%
безотзывный
Технобанк,
е-Спринт на 35 дней
0,3% (-), 0,3%
отзывный
Технобанк,
Отличный на 12 месяцев
0,7% (-), 0,7%
безотзывный
Франсабанк,
Верный расчет на 12 месяцев
1% (-), 1%
безотзывный
Цептер Банк,
Цептер Аккорд на 1 месяц
0,7% (-0,2%), 0,5%
безотзывный
Цептер Банк,
Цептер Этюд на 12 месяцев
1,8% (-0,2%), 1,6%
безотзывный
Банк, вклад, срок размещения
Ставка в декабре (изменение ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Вклад в будущее на 12 месяцев (безотзывный)
0,3% (-), 0,3%
Банк ВТБ (Беларусь),
ВТБ-Enter на 13 месяцев (безотзывный)
0,1% (-), 0,1%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности на 370 дней (безотзывный)
1,1% (-0,4), 0,7%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности на 35 дней (безотзывный)
0,2% (-), 0,2%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-Тренд на 12 месяцев (безотзывный)
0,8% (-0,25%), 0,55%
Банк БелВЭБ,
Персональный на 13 месяцев (безотзывный)
1% (-0,2%), 0,8%
Белинвестбанк,
Личный выбор на 13 месяцев (безотзывный)
0,1% (-), 0,1%
БТА Банк,
БТА Мини на 35 дней (безотзывный)
0,1% (-), 0,1%
БТА Банк,
БТА Рекордный на 12 месяцев (безотзывный)
0,6% (-), 0,6%
Банк Решение,
«Online-решение» на 13 месяцев (безотзывный)
1,3% (-0,8%), 0,5%
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн 12 (безотзывный)
1,2% (-), 1,2%
Банк Дабрабыт,
Шчодры на 12 месяцев (безотзывный)
0,1% (-0,09%), 0,01%
МТБанк,
Актуальный на 12 месяцев (безотзывный)
0,25% (-), 0,25%
Паритетбанк,
Стабильный доход на 12 месяцев (безотзывный)
0,5% (-), 0,5%
Приорбанк,
Выше.net на 12 месяцев (отзывный)
0,1% (-), 0,1%
РРБ Банк,
Infinite на 12 месяцев (безотзывный)
0,01% (-), 0,01%
Технобанк,
е-Спринт на 35 дней (отзывный)
0,3% (-), 0,3%
Технобанк,
Отличный на 12 месяцев (безотзывный)
0,7% (-), 0,7%
Франсабанк,
Верный расчет на 12 месяцев (безотзывный)
1% (-), 1%
Цептер Банк,
Цептер Аккорд на 1 месяц (безотзывный)
0,7% (-0,2%), 0,5%
Цептер Банк,
Цептер Этюд на 12 месяцев (безотзывный)
1,8% (-0,2%), 1,6%
Вклады в российских рублях
В сегменте российского рубля большинство банков дружно равняются на ставку 5,8−6% годовых.
Самая высокая ставка по вкладу на год — 6,5% годовых (БелВЭБ, безотзывный), самая высокая по вкладу на месяц — 2,5% годовых (Белагропромбанк, безотзывный). Стоит отметить, что пока это единственный вариант вложения на месяц, остальные банки такие варианты убрали.
Банк, вклад, срок размещения
Ставка в декабре (изменение ставки), ставка сегодня
Отзывный/ безотзывный
Белорусский народный банк,
Вклад в будущее на 12 месяцев
6% (-), 5,75%
безотзывный
Банк ВТБ,
Окно возможностей на 13 месяцев
5,4% (-), 5,4%
безотзывный
РРБ Банк,
Безотзывный на 13 месяцев
6% (-2,5%), 3,5%
безотзывный
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности на 370 дней
5,5% (-0,2%), 5,3%
безотзывный
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности на 35 дней
2,75% (-0,25%), 2,5%
безотзывный
Беларусбанк,
Интернет-депозит-Тренд на 12 месяцев
5% (-0,25%), 4,75%
безотзывный
Банк БелВЭБ,
Персональный на 12 месяцев
7% (-0,5%), 6,5%
Безотзывный
Белинвестбанк,
Личный выбор на 13 месяцев
6% (-), 6,0%
безотзывный
БПС-Сбербанк,
Сохраняй на 12 месяцев
4,5% (-), 4,5%
безотзывный
БТА Банк,
БТА Рекордный на 12 месяцев
6% (-0,2%), 5,8%
безотзывный
Банк Решение,
Формула успеха на 13 месяцев
7% (-1,5%), 5,5%
безотзывный
Банк Дабрабыт,
Шчодры на 13 месяцев
4% (-), 4%
безотзывный
Паритетбанк,
Стабильный доход на 12 месяцев
6% (-0,2%), 5,8%
безотзывный
Приорбанк,
Пять звёзд на 12 месяцев
3% (-), 3%
отзывный
Технобанк,
Отличный на 12 месяцев
5,3% (+0,5%), 5,8%
безотзывный
Франсабанк,
Верный расчет на 12 месяцев
5,8% (-), 5,8%
безотзывный
Цептер Банк,
Цептер Этюд на 12 месяцев
6,2% (-), 6,2%
безотзывный
Банк, вклад, срок размещения
Ставка в декабре (изменение ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Вклад в будущее на 12 месяцев (безотзывный)
6% (-), 5,75%
Банк ВТБ,
Окно возможностей на 13 месяцев (безотзывный)
5,4% (-), 5,4%
РРБ Банк,
Безотзывный на 13 месяцев
6% (-2,5%), 3,5%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности на 370 дней (безотзывный)
5,5% (-0,2%), 5,3%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности на 35 дней (безотзывный)
2,75% (-0,25%), 2,5%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-Тренд на 12 месяцев (безотзывный)
5% (-0,25%), 4,75%
Банк БелВЭБ,
Персональный на 12 месяцев (безотзывный)
7% (-0,5%), 6,5%
Белинвестбанк,
Личный выбор на 13 месяцев (безотзывный)
6% (-), 6,0%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй на 12 месяцев (безотзывный)
4,5% (-), 4,5%
БТА Банк,
БТА Рекордный на 12 месяцев (безотзывный)
6% (-0,2%), 5,8%
Банк Решение,
Формула успеха на 13 месяцев (безотзывный)
7% (-1,5%), 5,5%
Банк Дабрабыт,
Шчодры на 13 месяцев (безотзывный)
4% (-), 4%
Паритетбанк,
Стабильный доход на 12 месяцев (безотзывный)
6% (-0,2%), 5,8%
Приорбанк,
Пять звезд на 12 месяцев (отзывный)
3% (-), 3%
Технобанк,
Отличный на 12 месяцев (безотзывный)
5,3% (+0,5%), 5,8%
Франсабанк,
Верный расчет на 12 месяцев (безотзывный)
5,8% (-), 5,8%
Цептер Банк,
Цептер Этюд на 12 месяцев (безотзывный)
6,2% (-), 6,2%
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