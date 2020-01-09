Вот это поворот! В финале Суперкубка Испании не будет ни чемпиона, ни обладателя Кубка страны

Источник материала: Tut.by

Суперкубок Испании в этом году впервые организован в Саудовской Аравии и в формате «финала четырех». В первом из его полуфиналов «Реал» одолел «Валенсию» со счетом 3:1. А сегодня ночью «Барселона» уступила «Атлетико» (2:3).



Фото: twitter.com/ChampionsLeague

Автором первого гола стал полузащитник «Атлетико» Коке в начале второго тайма. Спустя пять минут нападающий «Барселоны» Лионель Месси сравнял счет. В середине второй половины форвард Антуан Гризманн вывел сине-гранатовых вперед. В концовке по одному мячу в ворота каталонцев отправили нападающие «матрасников» Альваро Мората (пенальти) и Анхель Корреа.

Таким образом, в финале встретятся «Реал» и «Атлетико». Это означает, что в решающем матче турнира не будет ни чемпиона, ни обладателя Кубка Испании. Ведь действующим чемпионом Ла Лиги является «Барселона», обладателем Кубка — «Валенсия».

Финал Суперкубка Испании, проходящего в Саудовской Аравии, состоится в воскресенье, 12 января, и начнется в 21.00 по минскому времени.