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Вот это поворот! В финале Суперкубка Испании не будет ни чемпиона, ни обладателя Кубка страны
Источник материала: Tut.by
Суперкубок Испании в этом году впервые организован в Саудовской Аравии и в формате «финала четырех». В первом из его полуфиналов «Реал»
Автором первого гола стал полузащитник «Атлетико» Коке в начале второго тайма. Спустя пять минут нападающий «Барселоны» Лионель Месси сравнял счет. В середине второй половины форвард Антуан Гризманн вывел сине-гранатовых вперед. В концовке по одному мячу в ворота каталонцев отправили нападающие «матрасников» Альваро Мората (пенальти) и Анхель Корреа.
Таким образом, в финале встретятся «Реал» и «Атлетико». Это означает, что в решающем матче турнира не будет ни чемпиона, ни обладателя Кубка Испании. Ведь действующим чемпионом Ла Лиги является «Барселона», обладателем Кубка — «Валенсия».
Финал Суперкубка Испании, проходящего в Саудовской Аравии, состоится в воскресенье, 12 января, и начнется в 21.00 по минскому времени.
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Он пройдет в воскресенье.
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