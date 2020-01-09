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Гомель: Правозащитники обеспокоены нарушением прав обвиняемых подростков

10.01.2020 09:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

8 января Гомельский центр стратегической тяжбы (ГЦСТ) сделал заявление о нарушении международных обязательств по соблюдению прав человека при рассмотрении уголовного дела группы несовершеннолетних, обвиняемых по “наркотической” статье 328 Уголовного кодекса Беларуси.

Правозащитники указывают, что должностные лица и СМИ сразу после задержания подростков стали делать заявления и тиражировать информацию, нарушающую презумпцию их невиновности. Кроме того, подростки во время судебных заседаний находятся в стеклянных боксах под охраной конвоя.

Грубым нарушением стандартов прав человека является и то, что первые показания были получены без присутствия адвокатов и родителей подростков.

Правозащитники призывают правоохранительные и судебные органы Беларуси:

1) с целью соблюдения всех гарантий справедливого судебного разбирательства и восстановления нарушенных прав обвиняемых, в первую очередь несовершеннолетних, взять под особый контроль уголовное дело группы подростков;

2) принять меры, направленные на неукоснительное соблюдение международных обязательств Беларуси в области прав человека в ходе судебного разбирательства и при вынесении приговора по уголовному делу группы подростков.

Напомним, группа несовершеннолетних подростков была задержана в апреле 2019 года. В видеосюжете, показанному по телеканалу «Беларусь 1» начальник ГУНиПТЛ Геннадий Казакевич заявил, что «главной задачей является не только задержание рядовых потребителей или «минеров» разного уровня, но и уничтожение организованной структуры наркосбыта, то есть тех логистических цепочек, которые привозят товар от большого объема до рядового потребителя».

Однако по прошествии более чем полугода кроме  подростков и других «рядовых» задержанных по уголовному делу перед судом так никто и не предстал.
 
 
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8 января Гомельский центр стратегической тяжбы (ГЦСТ) сделал заявление о нарушении международных обязательств по соблюдению прав человека при рассмотрении...
 
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