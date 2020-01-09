Гомель: Правозащитники обеспокоены нарушением прав обвиняемых подростков

Правозащитники указывают, что должностные лица и СМИ сразу после задержания подростков стали делать заявления и тиражировать информацию, нарушающую презумпцию их невиновности. Кроме того, подростки во время судебных заседаний находятся в стеклянных боксах под охраной конвоя.





Грубым нарушением стандартов прав человека является и то, что первые показания были получены без присутствия адвокатов и родителей подростков.





Правозащитники призывают правоохранительные и судебные органы Беларуси:





1) с целью соблюдения всех гарантий справедливого судебного разбирательства и восстановления нарушенных прав обвиняемых, в первую очередь несовершеннолетних, взять под особый контроль уголовное дело группы подростков;





2) принять меры, направленные на неукоснительное соблюдение международных обязательств Беларуси в области прав человека в ходе судебного разбирательства и при вынесении приговора по уголовному делу группы подростков.





Напомним, группа несовершеннолетних подростков была задержана в апреле 2019 года. В видеосюжете, показанному по телеканалу «Беларусь 1» начальник ГУНиПТЛ Геннадий Казакевич заявил, что «главной задачей является не только задержание рядовых потребителей или «минеров» разного уровня, но и уничтожение организованной структуры наркосбыта, то есть тех логистических цепочек, которые привозят товар от большого объема до рядового потребителя».





Однако по прошествии более чем полугода кроме подростков и других «рядовых» задержанных по уголовному делу перед судом так никто и не предстал.