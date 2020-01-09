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Рыночная капитализация Tesla впервые превысила совокупную стоимость GM и Ford

10.01.2020 09:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Рыночная капитализация производителя электромобилей Tesla Inc впервые превысила совокупную стоимость General Motors Co и Ford Motor Co.

В среду акции Tesla подорожали почти на 5%, завершив торги на рекордной отметке в $492,14 за акцию. Капитализация компании достигла почти $89 миллиардов, тогда как рыночная стоимость General Motors составляет $50 миллиардов, Ford - $37 миллиардов, передает Reuters.

За последние три месяца акции Tesla выросли более чем в два раза благодаря сильной отчетности за третий квартал, прогрессу на новом заводе в Китае и лучшим, чем ожидалось, поставкам в четвертом квартале. Тем временем акции GM слабо изменились за последние 12 месяцев, бумаги Ford подорожали на 10%.

При этом как GM, так и Ford в прошлом году поставили свыше 2 миллионов машин только в США, а мировые поставки Tesla составили 367.500 автомобилей.
 
 
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Рыночная капитализация производителя электромобилей Tesla Inc впервые превысила совокупную стоимость General Motors Co и Ford Motor Co.
 
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