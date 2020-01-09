Сейм Польши принял резолюцию по делу перевирания истории политиками РФ

"Европейская правда" со ссылкой на TVP Info . Об этом сообщаетсо ссылкой на





Резолюция была принята без голосования.





После прочтения в Сейме спикером Эльжбетой Витек содержания резолюции и предложения принять ее, присутствовавшие на пленарном заседании депутаты поднялись с мест и дали согласие хлопками в ладони. Как показали камеры, этого не сделал скандальный депутат Януш Корвин-Микке.





„Сейм Республики Польша осуждает провокационные и лживые высказывания представителей высших органов власти Российской Федерации, которые пытаются переложить на Польшу ответственность за начало Второй мировой войны. Величия нации и отношений между государствами невозможно построить на лжи и фальсификации истории, поэтому ейм Республики Польша обязан напомнить вам, что до начала Второй мировой войны привели два тогдашние тоталитарные режимы: гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз", – говорится в резолюции.







