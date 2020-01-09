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Сейм Польши принял резолюцию по делу перевирания истории политиками РФ

10.01.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сейм Польши принял резолюцию в деле манипулирования фактами и перевирания истории российскими политиками с целью дискредитации Польши.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVP Info.

Резолюция была принята без голосования.

После прочтения в Сейме спикером Эльжбетой Витек содержания резолюции и предложения принять ее, присутствовавшие на пленарном заседании депутаты поднялись с мест и дали согласие хлопками в ладони. Как показали камеры, этого не сделал скандальный депутат Януш Корвин-Микке.

„Сейм Республики Польша осуждает провокационные и лживые высказывания представителей высших органов власти Российской Федерации, которые пытаются переложить на Польшу ответственность за начало Второй мировой войны. Величия нации и отношений между государствами невозможно построить на лжи и фальсификации истории, поэтому ейм Республики Польша обязан напомнить вам, что до начала Второй мировой войны привели два тогдашние тоталитарные режимы: гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз", – говорится в резолюции.


Документ напоминает, что после заключения 23 августа 1939 года в Москве "позорного пакта Молотова-Риббентропа" первыми жертвами двух тоталитарных систем были Польша и государства Центральной и Восточной Европы.

Резолюция стала ответом на недавние заявления президента РФ Владимира Путина.

Путин утверждал, что заговор западных государств с Адольфом Гитлером проложил путь ко Второй мировой войне. Путин оправдывает ввод советских войск в Польшу в 1939 году тем, что польский правительство якобы не контролировал свою армию.

Путин также назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, который поддерживал идею Адольфа Гитлера выслать польских евреев в Африку. После этих слов в МИД Польши вызвали российского посла.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий в ответ на эти претензии заявил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно лгал о Польше и всегда делал это сознательно.
 
 
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Сейм Польши принял резолюцию в деле манипулирования фактами и перевирания истории российскими политиками с целью дискредитации Польши.
 
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