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Динару Алимбекову продолжают преследовать неприятности: белоруска упала на первом круге спринта в Оберхофе
Источник материала: Партизан
Олимпийская чемпионка Динара Алимбекова упала на первом круге спринтерской гонки в рамках четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе.
Неудача приключилась с белоруской на второй половине петли. На отметке 2 км Алимбекова уступала лидеру 15,7 с, а после падения отставание выросло до 50,8 с. В результате, на первом рубеже Динара допустила четыре промаха и замкнула соответствующий протокол. В итоговой таблице она стала 86-й.
Марта Рэйселанд выиграла спринт в Оберхофе, Ирина Кривко — 13-я
На предыдущем этапе в Анси с Алимбековой также случились неприятности. В гонке преследования белоруска пришла на один из рубежей — и обнаружила закрытую установку.
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Динару Алимбекову продолжают преследовать неприятности: белоруска упала на первом круге спринта в Оберхофе
Олимпийская чемпионка Динара Алимбекова упала на первом круге спринтерской гонки в рамках четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе.
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