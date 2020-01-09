«Крутой поворот в карьере»: «В 23 года я получал 3500 евро в месяц. И это не IT»

Источник материала: Tut.by

На FINANCE.TUT.BY продолжается конкурс «Крутой поворот в карьере» . Напомним, что прием историй продлен до 31 января. Если вы когда-то резко меняли место работы и сферу деятельности, это точно для вас! Автор истории, за которую проголосуют читатели, получит приз — 300 рублей.

«Моя зарплата после распределения — 164 рубля»

— Мне 25 лет, мой заработок в 23 года начинался со 100 долларов и достиг 3500 евро в месяц. И это не в IT сфере, и без собственного бизнеса, и без каких-либо связей. Звучит как что-то нереальное для Беларуси. Но это моя история, — написал нам Дмитрий Прус из Мозыря. — В 2016 году я закончил Белорусский Государственный Университет Транспорта по специальности организация перевозок и управление на городском и автомобильном транспорте.

Еще будучи студентом я с удовольствием впитывал знания об особенностях международных перевозок на разного рода летних практиках. Помню, какое большое впечатление на меня произвела перевозка огромной колонны гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков H-Oil весом 850 тонн для модернизации Мозырского НПЗ. Именно тогда я уже задался целью заниматься именно негабаритными грузами, как самыми интересными, сложными и необычными в области транспортной логистики.

Но реалии оказались не такими радужными. Я ездил в несколько компаний на собеседование в надежде получить хоть какую-то работу в логистике сразу после университета, но, к сожалению, брать меня никуда не хотели.

По распределению я попал на ОАО «Мозырский ДОК» (деревообрабатывающий комбинат). Я был рад, т.к. отрабатывать буду в родном городе. К тому же на ДОКе недавно прошла модернизация.

На ДОКе не оказалось свободных мест, поэтому меня оформили на филиал — Ельскую мебельную фабрику (что в 40 километрах от Мозыря), но благо территориально я должен был работать в Мозыре. Полный амбиций и стремления поднимать эту страну, я вошел с гордо поднятой головой в кабинет отдела сбыта готовый выполнять задачи любой сложности.

Но задач как таковых для меня не нашлось. До меня никому не было дела, и я «шатался» по конторе, пытаясь заняться хоть чем-нибудь. Обучать меня никто не хотел, поэтому я брался за работу того, кто отсутствовал.

Работа с заменами коллег не отнимала много времени, поэтому параллельно я пытался продать мебель Ельской фабрики и теплоизоляционную плиту из древесного волокна Мозырского дока.

Тем временем директор решает сослать меня на Ельскую фабрику. Чтобы заменил там очередного человека на месяц. Занимался я там заключением контрактов, ведением статистической отчетности в Excel, выпиской товарных и товарно-транспортных накладных, выпиской международных товарно-транспортных накладных CMR и других отгрузочных документов на экспорт; проведением сделок в 1С, выписывал счета-фактуры, акты выполненных работ, а также готовил и предоставлял все документы для экспортного таможенного оформления в РУП Белтаможсервис.

Однажды я даже чертил стул с инженером-технологом потому, что она не умела пользоваться АutoCad.

Помню как продал свою крупную партию стульев ликеро-водочному заводу по цене в 1,5 раза выше прейскурантной, да еще и по предоплате. А когда стал вопрос доставки стульев, я начал искать транспорт, на что мне ответили «мы не платим перевозчикам, только стульями пусть забирают», дали мне контакт местного ИП-шника, который развозил нашу мебель по магазинам, взяв себе в качестве оплаты несколько стульев и параллельно продавал их в разных точках.

Делая довольно большой объем работ я попросил повышения зарплаты у директора фабрики на что услышал ответ «А что ты сделал для предприятия, чтобы повышения зарплаты просить?».

Ах да, моя зарплата будет вишенкой на этом торте. Ниже, на фото, мой расчетный листок, где мне даже доплачивают до минимальной зарплаты.



Фото представлено участником конкурсной истории

Да, 164,04 рубля — это было моей месячной зарплатой. Как раз то будущее о котором может мечтать молодой амбициозный выпускник университета.

«Пришел на собеседование и предложил стулья, которые продавал на старой работе»

Я не прекращал поиски нового места работы. Мое свободное время после прихода домой начиналось с того, что я откликался на все вакансии связанные с логистикой. Я 3 раза безуспешно съездил на собеседования в Минск. И еще несколько компаний посетил в Мозыре. Кто-то не хотел брать меня без опыта, кто-то боялся перераспределения, но я не сдавался.

В дело вмешался случай. Как-то на ДОК раздался звонок и я снял трубку. Милый менеджер сообщила, что представляет компанию R Group и они занимаются международными перевозками. Так как у нас был постоянный экспорт, они хотели сотрудничать. И я, конечно, отправил им свою резюме.

Где-то через месяц мне перезвонили и пригласили на собеседование. Захожу я в офис. Стены оформлены в эко-стиле, мебель дизайнерская в виде евро-паллет, а двери стеклянные. Всё показалось мне подобно американским фильмам. Меня встречает приветливый менеджер по персоналу и предлагает пройти в переговорную комнату для собеседования. В тот момент я подумал «Меня всё равно сюда никогда не возьмут».

На собеседовании три очаровательные девушки спрашивают чем я занимаюсь на текущем месте работы. Я, уже полностью расслабившись, подумал «ну если не возьмут, хоть сам повеселюсь и девчонок повеселю».

«Знаете, чем я только не занимался, но моя основная обязанность — стулья продавать. Давайте, кстати, вам обновим интерьерчик!», — и вываливаю на стол каталог Ельской фабрики с мебелью. В комнате раздался хохот. Позже я еще с лёгкостью ответил на несколько технических вопросов. И через полчаса после собеседования мне перезвонили и сказали, что готовы взять меня на перераспределение. Какой я был в этот момент счастливый — невозможно передать словами. Я помню этот день до сих пор.

«В 23 года я получал 3500 евро»

Мои первые месяцы работы были невероятно сложными: я был продавцом в компании с самым дорогим транспортом на всем рынке и продавать «то же самое» приходилось гораздо дороже. Я единственный из набранного отдела не прошел практическое задание за 3 месяца испытательного срока, то есть не привлек ни одного клиента и очень переживал по этому поводу. Мне закрыли испытательный срок «авансом» и уже со следующего месяца у меня начался взлет.

Моя первая встреча с потенциальным клиентом и презентация компании состоялась на английском языке, но благо на 3 курсе я начал учить английский язык и уже через 2 года практически свободно на нем говорил, поэтому я справился и с этим легко. Потом английский язык мне помогал заключать контракты с иностранными компаниями, что сыграло немаловажную роль в моей карьере.

Смотря на мою целеустремлённость, меня перевели в отдел негабаритных и проектных грузов. В отдел, в который я изначально очень хотел попасть. Я организовывал перевозки до 5 машин в день как на транспорте компании, так и на транспорте сторонних организаций, помимо этого занимался перевозкой грузов для выставки Agritechnica, которая проходит в Ганновере раз в 2 года. Перевозил трактора Кировец, комбайны Ростсельмаша, я занимался перевозками двигателей самолетов стоимостью 10 млн $, и другое дорогостоящее негабаритное оборудование для нефтегазовой и других отраслей промышленности.

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Бонусом к такой серьезной и интересной работе была зарплата. В феврале 2018 с учетом квартальной премии я заработал 3500 евро за вычетом всех налогов. На тот момент мне было 23 года. Так как добился я всего сам, я чувствовал, что вот, наконец-то я там, где и должен быть по своему призванию.

Я с огромным удовольствием рассчитывал стоимости необычных перевозок. Например, для перевозки груза из Азербайджана в Усинск (Республика Коми, РФ) мне пришлось узнать стоимость ледокола, который нужно пустить впереди парома, чтобы доставить груз на место назначения.

Плюсом ко всему было то, что R Group была и есть компанией с отличной корпоративной жизнью, которой хочется пожелать любой компании. Каждый год проводились турниры по футболу, раз в год проводился конкурс песни среди отделов с постановкой танцевальных номеров.

Приехав в Минск и не имея здесь близких людей от слова «совсем», я обзавелся новой работой с хорошим заработком, новым кругом друзей с широким кругозором, новой жизнью в конце концов.

Затем еще год я проработал в прекрасной немецкой компании Hellmann, а сейчас я занимаюсь любимым делом — международными перевозками, только уже работая на самого себя.