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Первый в новом году прием граждан на Вороновщине провел депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Павел Михалюк
10.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В минувший четверг Павел Рышардович встретился с жителями своего избирательного округа в Вороновском районе:
— Депутатство для меня новая сфера деятельности, и представлять интересы своих избирателей в парламенте очень ответственно. Кроме рассмотрения вопросов граждан, целью нынешней рабочей поездки в регион является и обсуждение предполагаемых изменений в Кодексе об административных правонарушениях. Планируется в значительной степени его упростить, сократив количество предусмотренных им правонарушений и сделав документ более понятным как для правоприменителей, так и для граждан.
Однако приемный день показал, что сельчан в большей степени беспокоят бытовые вопросы. Если в Мисевичском и Заболотском сельисполкомах обращений не было, то жителям Курчевцев отведенного для общения времени было недостаточно. Встреча была организована в местном доме культуры — на сегодняшний день это единственное место, где люди собираются не только отдохнуть, но и обсудить важные для деревни вопросы.
Коллективной была просьба о рассмотрении возможности открытия в Курчевцах ФАПа или организации выездных приемов врачами узких специализаций. Жители населенного пункта — в большинстве пожилые люди, добраться до райцентра или в Радунь из-за слабого здоровья могут не все. Просили граждане и о корректировке режима работы аптеки в аг. Заболоть. Удобно было бы, зайти за лекарственными средствами после посещения воскресной службы в заболотском костеле, а не специально организовывать поездку в аптеку в будний день. Немаловажны для сельчан ассортимент и качество продуктов питания в местной торговле. И ведь требования не завышенные: из-за несовпадения графика поставки молочных продуктов и режима работы магазина старики зачастую не видят свежего молока, сметаны, творога.
По-прежнему актуальны для подобных встреч обращения по ремонту дорог, изменению маршрута рейсовых автобусов, вывозу мусора и другие. О наболевшем лично некоторые граждане пожелали поговорить наедине. Всех, без исключения, депутат Палаты представителей П.Р. Михалюк и председатель районного Совета депутатов Е.Я. Ганевич выслушали, проблемы взяты на карандаш.
— Приемный день выдался достаточно активным, — подвел итог парламентарий. — Мы обсудили поступившие вопросы с Еленой Яновной, решение большинства из них возможно на местном уровне. Искренне хочется помочь всем: заботы, чаянья сельчан мне близки — я сам из деревни, здесь особое ощущение души. Горожане, по моему мнению, более закрыты в общении. А поговорить за жизнь, посмеяться, пожурить, дать совет, просто рассказать о наболевшем — очень важно для сельских людей. Как говорит Глава государства, нужно слышать народ, а для этого нужно идти к нему.
Галина ШЛЕМПО.
Фото Олега БЕЛЬСКОГО и автора.
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Первый в новом году прием граждан на Вороновщине провел депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Павел Михалюк
В минувший четверг Павел Рышардович встретился с жителями своего избирательного округа в Вороновском районе: — Депутатство для меня новая сфера деятельности, и...
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