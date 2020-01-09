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Крышу Нотр-Дама следует сделать, как и прежде, деревянной — французские архитекторы

10.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Крышу Нотр-Дама следует сделать, как и прежде, деревянной — французские архитекторы

Французские архитекторы считают, что крышу Собора Парижской Богоматери нужно реставрировать с использованием дерева, а не металла или бетона, сообщили в четверг французские СМИ.

«Наиболее современным и экологическим материалом на сегодняшний день является дерево», — заявил представитель французской архитектурной организации Эрик Уирт.

«Собор простоял 800 лет. Если бы он был построен из бетона или стали, его бы там уже не было», — добавил он.

Уирт отметил, что деревянная крыша, какой изначально была крыша Нотр-Дама, гарантирует целостность собора.

Кроме того, по словам Уирта, архитекторы имеют всю необходимую информацию для того, чтобы построить крышу идентичную предыдущей.

Архитектор подчеркнул, что во время пожара в апреле 2019 года строительный материал продержался бы всего лишь полчаса в случае, если бы крыша собора была выполнена из стали.

Великий канцлер Ордена Почётного легиона Жан-Луи Жоржелен, который назначен ответственным за реставрацию собора, в свою очередь опроверг сообщения о том, что крыша собора будет реставрирована из древесных материалов, назвав их «давлением» со стороны лесной промышленности.

Как отмечают французские СМИ, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что памятнику архитектуры 13 века нужно придать «современности».

Ранее в этом году в министерстве культуры Франции заявляли, что восстановительные работы в соборе не начнутся до конца следующего года.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в свою очередь ставил задачей завершить реставрацию в течение следующих пяти лет, однако архитекторы отмечают, что это маловероятно.

Сильный пожар произошел всоборе Парижской Богоматери 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией.

Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

interfax.by
 
 
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Французские архитекторы считают, что крышу Собора Парижской Богоматери нужно реставрировать с использованием дерева, а не металла или бетона, сообщили в четверг...
 
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