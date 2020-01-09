Как священник объяснил судье, чем хорош лозунг «Жыве Беларусь!»

Судья Алексей Кисляк спросил, известно ли было Ковалькову о том, что митинг несанкционированный.





приводит ответ отца Викентия правозащитный центр «Весна». – Я являюсь священником и прихожу проповедовать там, где есть люди, –ответ отца Викентия правозащитный центр «Весна».





– Вы выкрикивали лозунги? – спросил судья.





– Ну да, «Жыве Беларусь!» – что тут плохого? В гимне же написано «Вечна жыві і квітней Беларусь».





Свидетель-омоновец Владимир Шейко подтвердил, что у Ковалькова был громкоговоритель и что тот выкрикивал лозунги. Отца Викентия оштрафовали на 50 базовых величин (1350 рублей).