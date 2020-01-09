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Как священник объяснил судье, чем хорош лозунг «Жыве Беларусь!»
Источник материала: Партизан
Отца Викентия (Виктора Ковалькова) 9 января судили в суде Ленинского района Минска за участие в акции против углубления интеграции с Россией.
Судья Алексей Кисляк спросил, известно ли было Ковалькову о том, что митинг несанкционированный.
– Я являюсь священником и прихожу проповедовать там, где есть люди, –
– Вы выкрикивали лозунги? – спросил судья.
– Ну да, «Жыве Беларусь!» – что тут плохого? В гимне же написано «Вечна жыві і квітней Беларусь».
Свидетель-омоновец Владимир Шейко подтвердил, что у Ковалькова был громкоговоритель и что тот выкрикивал лозунги. Отца Викентия оштрафовали на 50 базовых величин (1350 рублей).
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Отца Викентия (Виктора Ковалькова) 9 января судили в суде Ленинского района Минска за участие в акции против углубления интеграции с Россией.
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