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Как священник объяснил судье, чем хорош лозунг «Жыве Беларусь!»

10.01.2020 08:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Отца Викентия (Виктора Ковалькова) 9 января судили в суде Ленинского района Минска за участие в акции против углубления интеграции с Россией.

Судья Алексей Кисляк спросил, известно ли было Ковалькову о том, что митинг несанкционированный.

– Я являюсь священником и прихожу проповедовать там, где есть люди, – приводитответ отца Викентия правозащитный центр «Весна».

– Вы выкрикивали лозунги? – спросил судья.

– Ну да, «Жыве Беларусь!» – что тут плохого? В гимне же написано «Вечна жыві і квітней Беларусь».

Свидетель-омоновец Владимир Шейко подтвердил, что у Ковалькова был громкоговоритель и что тот выкрикивал лозунги. Отца Викентия оштрафовали на 50 базовых величин (1350 рублей).
 
Теги: Минск
 
 
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Отца Викентия (Виктора Ковалькова) 9 января судили в суде Ленинского района Минска за участие в акции против углубления интеграции с Россией.
 
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