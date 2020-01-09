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Названы лучшие легкоатлеты Беларуси

10.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Названы лучшие легкоатлеты Беларуси

В белорусской легкой атлетике назвали лучших спортсменов минувшего сезона. Традиционная церемония вручения бронзовых спортивных «оскаров» — премии «Атлетика» — состоялась в столице уже в шестой раз и подарила немало неожиданностей.

Минувший год для легкоатлетов оказался богат на громкие события. Здесь и II Европейские игры, и командный чемпионат Европы, и состоявшаяся в Минске первая в истории матчевая встреча сборных Европы и США, и, наконец, чемпионат мира в Катаре. Разобраться в таком обилии показанных результатов и завоеванных наград оказалось непросто. Традиционно наиболее интригующей частью торжественной программы стало представление лауреатов в номинации «Легкоатлет года». Однако организаторы не забыли отметить лучших в каждой из возрастных категорий, а также четырех специальных номинаций. Так, по мнению жюри, среди юношей наиболее ярким минувший сезон оказался для представительницы спортивной ходьбы Елизаветы Гришкевич, завоевавшей серебро юношеского олимпийского фестиваля в Баку. У ребят здесь награду получил победитель этого турнира и обладатель юношеского рекорда Беларуси метатель диска Роман Хартанович. У юниоров на сцену вызвали рекордсменку страны в беге на 400 метров Алину Лучшеву и победителя чемпионата Европы в Буросе на дистанции 10 000 метров «ходока» Никиту Коляду. Лучшими легкоатлетами страны в категории «Молодежь» были признаны повторившая рекорд страны (2.00 метра) прыгунья в высоту Карина Демидик и ее коллега по сектору Максим Недосеков.

Недосеков в этот вечер вновь, как и год назад, сделал «дубль», получив и вторую статуэтку — во взрослой категории. Закономерно: сезон наш прыгун провел на высочайшем уровне и был близок к тому, чтобы завершить его на пьедестале чемпионата мира. У женщин спортсменкой года в легкой атлетике стала метательница копья Татьяна Холодович, выигравшая Кубок Европы в Шаморине и с блестящим результатом победившая на II Европейских играх.

Лучшими тренерами страны стали работающий с целой плеядой метателей (включая Татьяну Холодович) Валерий Оксенчук и наставник Максима Недосекова Татьяна Нарейко.

В остальных номинациях награды получили следующие спортсмены.

«Характер года» — Алина Лучшева, героическим спуртом принесшая белорусской эстафете 4 х 400 метров серебро юниорского чемпионата Европы и рекорд страны в категории U-20.

«Поступок года» — Виталий Жук, во время соревнований многоборцев на чемпионате мира отдавший свой шест выступающему под нейтральным флагом Илье Шкуренёву.

«Открытие года» — прыгун в высоту Егор Гуптор, дважды обновивший рекорд Беларуси (U-18), а также ставший победителем Европейского юношеского олимпийского фестиваля и лидером мирового сезона среди спортсменов до 18 лет. Здесь же награду получила бегунья Екатерина Масюк.

«Прорыв года» — Карина Демидик, добавившая к личному рекорду сразу 8 сантиметров и повторившая рекорд страны, а также метатель копья Алексей Котковец, трижды переписавший молодежные рекорды Беларуси и едва не пробившийся в финал чемпионата мира в Дохе.

Во время чествования отдельные призы были предусмотрены для лучших детских школ страны. Главную награду и сертификат на 4000 рублей получила Брестская областная центральная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва профсоюзов по легкой атлетике. На втором месте расположился Гомельский ЦОР, а бронза ушла Минскому УОР «Атлет».

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Теги: Минск
 
 
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В белорусской легкой атлетике назвали лучших спортсменов минувшего сезона. Традиционная церемония вручения бронзовых спортивных «оскаров» — премии «Атлетика»...
 
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