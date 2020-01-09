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Палата общин парламента Британии окончательно одобрила соглашение о Brexit
Источник материала: Партизан
Палата общин парламента Великобритании завершила рассмотрение законопроекта о выходе из ЕС и окончательно утвердила условия Brexit.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на
Теперь законопроект направляется в верхнюю палату парламента и, как ожидается, станет законом в ближайшие недели.
Со стороны ЕС документ будет утверждать Европейский парламент, ожидается, что все процедуры завершатся до 31 января.
В конце декабря британские депутаты во втором чтении проголосовали за законопроект, который утверждает соглашение о выходе страны из ЕС.
После этого правительство выделило три дня на этой неделе для детального изучения документа и дебатов в парламенте. Однако, во вторник и среду в Палате общин практически не было депутатов, а правительство легко отклонил попытки оппозиции внести изменения в текст.
Как известно, британский парламент четыре раза отклонял соглашение с ЕС. Трижды - при предыдущем премьере Терезе Мэй, в результате чего она подала в отставку.
После 31 января между Британией и Евросоюзом начнутся переговоры о будущие торговые отношения.
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Палата общин парламента Великобритании завершила рассмотрение законопроекта о выходе из ЕС и окончательно утвердила условия Brexit.
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