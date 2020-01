Бывший вратарь минского «Динамо» забил сопернику через всю площадку

Источник материала: Tut.by

В матче регулярного чемпионата NHL «Нэшвилл Предаторз» переиграл «Чикаго Блэкхоукс» со счетом 5:2 в пользу команды Джона Хайнса. Причем окончательный счет установил голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне.

Финский вратарь поразил пустые ворота «Чикаго» мощным щелчком через всю площадку. 37-летний голкипер стал седьмым вратарем за историю североамериканской лиги, кому удалось стать автором гола после броска по пустым воротам. Последний раз в NHL это произошло лишь в 2013 году.

For the first time since 2013… WE HAVE A GOALIE GOAL.

Bless you, Pekka Rinne.