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«Елка желаний» от Красного Креста

10.01.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

«Елка желаний» — акция под таким названием проходила под эгидой Горецкой районной организации Белорусского Общества Красного Креста. Вместе с представителями районной организации в гости к воспитанникам детского дома семейного типа Таисии Алейниковой и приемной семьи Полевых с театрализованным новогодним представлением заглянули волонтеры Горецкого педколледжа МГУ им. А. А. Кулешова.

 

«Елка желаний» от Красного Креста

 

Порадовали небольшим представлением волонтеры БОКК маленьких пациентов детского отделения Горецкой ЦРБ.

 

«Елка желаний» от Красного Креста

 

С подарками и сладкими сюрпризами вместе начальником финансового отдела райисполкома Оксаной Орловой председатель Горецкой районной организации Белорусского Общества Красного Креста Татьяна Боровикова заглянула в многодетную семью Милочкиных.

 

 

«Елка желаний» от Красного Креста
Совместно с волонтерами отряда БОКК «Чуткие сердца» приняли участие в театрализованное новогоднем представлении для воспитанников центра.

 
 
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  «Елка желаний» — акция под таким названием проходила под эгидой Горецкой районной организации Белорусского Общества Красного Креста. Вместе с представителями...
 
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