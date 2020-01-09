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«Елка желаний» от Красного Креста
10.01.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
«Елка желаний» — акция под таким названием проходила под эгидой Горецкой районной организации Белорусского Общества Красного Креста. Вместе с представителями районной организации в гости к воспитанникам детского дома семейного типа Таисии Алейниковой и приемной семьи Полевых с театрализованным новогодним представлением заглянули волонтеры Горецкого педколледжа МГУ им. А. А. Кулешова.
Порадовали небольшим представлением волонтеры БОКК маленьких пациентов детского отделения Горецкой ЦРБ.
С подарками и сладкими сюрпризами вместе начальником финансового отдела райисполкома Оксаной Орловой председатель Горецкой районной организации Белорусского Общества Красного Креста Татьяна Боровикова заглянула в многодетную семью Милочкиных.
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«Елка желаний» — акция под таким названием проходила под эгидой Горецкой районной организации Белорусского Общества Красного Креста. Вместе с представителями...
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